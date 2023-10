Sturmtief nähert sich NRW: So gefährlich wird das Unwetter

In NRW könnte es am Donnerstag stürmisch werden. (Symbolbild)

Essen. Ein Sturmtief nähert sich dem europäischen Festland. Auch NRW bleibt nicht von Unwetter verschont. Wo es am Donnerstag gefährlich werden könnte.

Sturmböen und starke Regenfälle werden zur Mitte der Woche in Teilen Europas, auch in NRW, erwartet. Auslöser ist das Sturmtief Ciarán, das zunächst die britischen Kanalinseln und anschließend den Süden Englands und den Norden Frankreichs erreichen soll.

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, rechnet der britische Wetterdienst Met Office mit bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter in der Stunde und 150 km/h starken Windböen. An die Bevölkerung wurde deshalb bereist eine Warnung ausgesprochen.

NRW vermutlich weniger stark betroffen

Der französische Meteorologe Nahel Belgherze schreibt in einem Post auf der Plattform X, vormals Twitter, von einer „meteorologischen Bombe“. Am kommenden Donnerstag könnte der Sturm sich dann auch in NRW bemerkbar machen. „Es wird aber mit Sicherheit nicht so schlimm wie in Großbritannien“, gibt Meteorologin Jana Beck vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen Entwarnung.

Das liege daran, dass Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu England wahrscheinlich deutlich weiter von dem Sturmtief entfernt bleibe. Dennoch kann es auch in NRW ungemütlich werden, erklärt Beck. Der ohnehin schon für die ganze Woche angekündigte Regen kann sich am Donnerstag etwas verstärken.

Hier könnte es gefährlich werden

Auch zu stürmischen Böen kann es am Donnerstag kommen. Die größte Gefahr bestehe laut der Meteorologin darin, dass Äste von Bäumen abbrechen und herunterfallen könnten. Autofahrer sollten daher vor allem in ländlichen Regionen besonders vorsichtig fahren.

Schon am vergangenen Wochenende hatte sich das Sturmtief vor der Ostküste Kanadas gebildet. Auch in Europa wird der Sturm laut verschiedenen Meteorologen zu spüren sein. Große Gefahren bleiben in NRW laut dem DWD aber aus.

