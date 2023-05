Arbeitsminister Karl-Josef Laumann sprach bei der Maikundgebung des DGB auf dem Zechengelände Lohberg in der Zechenwerkstatt in Dinslaken.

Arbeitsminister Karl-Josef Laumann sprach bei der Maikundgebung des DGB auf dem Zechengelände Lohberg in der Zechenwerkstatt in Dinslaken.

Die Gewerkschaften in NRW wollen am Tag der Arbeit die Landesregierung in die Pflicht nehmen. Wir haben die besten Bilder der Mai-Kundgebungen.

Bei den traditionellen Kundgebungen am Tag der Arbeit wollen die Gewerkschaften in Nordrhein-Westfalen eine bessere Politik für sozial schwache Menschen einfordern. Bei der zentralen Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen in Duisburg stellt sich Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) der Kritik.

Tag der Arbeit in NRW: Die besten Fotos der Mai-Kundgebungen

Wir haben die besten Fotos der Kundgebungen in einer Fotostrecke gesammelt:

Tag der Arbeit in NRW Tag der Arbeit in NRW Mai-Kundgebung im Landschaftspark Duisburg. Hier in der Mitte des Bildes Bärbel Bas, Präsidentin des deutschen Bundestags, Anja Weber, Vorstand DGB NRW und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (v.l.n.r.) Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW Mai-Kundgebung im Landschaftspark Duisburg. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW Mai-Kundgebung im Landschaftspark Duisburg. Hier in der Mitte des Bildes Bärbel Bas, Präsidentin des deutschen Bundestags, Anja Weber Vorstand DGB NRW und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (v.l.n.r.) Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW Mai-Kundgebung im Landschaftspark Duisburg. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW Mai-Kundgebung im Landschaftspark Duisburg mit Bärbel Bas, Präsidentin des deutschen Bundestages. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW Mai-Kundgebung im Landschaftspark Duisburg Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW Mai-Kundgebung im Landschaftspark Duisburg mit DGB-NRW-Vorstand Anja Weber. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW Unter den Rednerinnen und Rednern auch der NRW Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW Demonstrationszug des DGB zum 1. Mai zieht durch die Innenstadt in Oberhausen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW Löhne rauf! Umverteilen jetzt! In Herne demonstrierten Menschen bei der Kundgebung des DGB. Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW In Herne demonstrierten Menschen bei der Kundgebung des DGB. Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW In Herne demonstrierten Menschen bei der Kundgebung des DGB. Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW Frank Dudda, Oberbürgermeister von Herne, sprach bei der Kundgebung. Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW Der Spielmannszug Herne Süd 1987 marschierte mit dem Bergmannslied ein. Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW Arbeitsminister Karl-Josef Laumann sprach bei der Maikundgebung des DGB auf dem Zechengelände Lohberg in der Zechenwerkstatt in Dinslaken. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW Arbeitsminister Karl-Josef Laumann sprach bei der Maikundgebung des DGB auf dem Zechengelände Lohberg in der Zechenwerkstatt in Dinslaken. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Tag der Arbeit in NRW Carsten Burckhardt (DGB Bundesvorstandsmitglied) bei seiner Rede auf dem Ebertplatz in Oberhausen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama