Tamilische Tiger unterstützt? Prozess startet in Düsseldorf

Düsseldorf/Oberhausen. Drei Deutsche und ein Tamile stehen ab Donnerstag in Düsseldorf vor Gericht. Sie sollen über 800.000 Euro Spenden für Terror eingesammelt haben.

Drei Deutsche und ein Mann mit sri-lankischer Staatsangehörigkeit müssen sich vom 27. April an vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) wegen Terror-Unterstützung im Ausland verantworten. Die 48 bis 69 Jahre Männer sollen laut Anklage der Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen zwischen 2007 und 2009 Spendensammler angewiesen haben, bei in Deutschland lebenden Tamilen Gelder einzusammeln, wie das OLG am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.

Die Spenden in Höhe zwischen 33.915 und 785.110 Euro sollen für die Finanzierung von kriegerischen Handlungen und terroristischen Aktivitäten in Sri Lanka verwenden worden sein.

Empfänger waren laut Anklage die Auslandsfiliale der „Liberation Tigers of Tamil Eelam“ (LTTE) für Deutschland und das „Tamil Coordination Committee“ (TCC) mit Sitz in Oberhausen. Den Angeklagten sei als Bezirks- und Gebietsverantwortlichen der LTTE-Vereinigung bewusst gewesen, wofür das Geld verwendet werde, heißt es in der Mitteilung des OLG. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama