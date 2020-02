Feiner Sand aus der Sahara legt sich über Teneriffa und Gran Canaria. Calima nennt sich das Wetterphänomen, wegen dem tausende Urlauber nicht an- oder abreisen können.

Berlin. Ein Sandsturm hat die Kanaren im Griff. Der Flugverkehr wurde zeitweise komplett eingestellt. Der Wind facht außerdem Waldbrände an.

Teneriffa und Gran Canaria werden seit dem Wochenende von Sandstürmen heimgesucht

Die Wetterlage, die „Calima“ genannt wird, soll voraussichtlich am Montag langsam nachlassen

Am Sonntagnachmittag schlossen alle acht Flughäfen der Inselgruppe

Zwischen 12.000 und 14.000 Passagiere sind betroffen

Der Wind fachte Waldbrände auf den kanarischen Inseln an. Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden

Wer auf den Kanaren lebt oder häufig dort Urlaub macht, kennt das Phänomen: Immer wieder suchen Sandstürme die Inseln heim – und sorgen dabei oft für reichlich Chaos. Denn der feine Sand aus der Sahara in Nordafrika führt dazu, dass man nur noch schlecht sehen kann. So auch in den vergangen Tagen wieder.

Auf den beiden Flughäfen von Teneriffa konnten keine Flugzeuge mehr starten. Insgesamt waren nach Angaben der Regionalregierung der Kanaren mehr als 800 Flüge gestrichen oder umgeleitet worden. Zwischen 12.000 und 14.000 Passagiere waren betroffen. Am Montag nahmen die Flughäfen ihren Betrieb wieder auf – stockend jedoch. Es kam weiter zu Beeinträchtigungen und Verspätungen.

„Das war ein Albtraum“, sagt Ángel Víctor Torres, der Regierungschef der Kanarischen Inseln, am Montag. „So etwas haben wir in den letzten 40 Jahren noch nicht erlebt.“

Teneriffa und Grand Canaria: Sandsturm sorgt für Probleme

Bereits am Samstag hatten auf dem Flughafen von Gran Canaria vorübergehend keine Flüge mehr landen oder starten können. Bereits am späten Sonntagabend nahm der Flughafen den Betrieb wieder auf, die Flughäfen von Teneriffa blieben bis Montag noch weiterhin geschlossen.

Aeropuerto de #GranCanaria suspende las operaciones por baja visibilidad a causa de la calima. Se empieza con el proceso de desviar el tráfico en llegada a aeropuertos alternativos. #SafetyFirst pic.twitter.com/S7l5SiPXKP — Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) February 23, 2020

Spanische Medien berichten, dass einige Fluglinien große Probleme hatten, Unterkünfte für die gestrandeten Fluggäste zu finden.

Wegen des Karnevals sind viele Hotels auf den Kanaren ausgebucht. Nun kam noch eine großes Zahl von Fluggästen hinzu, die untergebracht werden mussten. Einige von ihnen warten seit Samstag auf ihren Rückflug in die Heimat. Schon da waren viele Flüge wegen des Sandsturms ausgefallen.

Sandsturm legt Flugverkehr und Fährbetrieb auf den Kanaren lahm

Die norwegische Reederei Fred Olsen, die zwischen den einzelnen Kanaren-Inseln verkehrt, musste zwischenzeitlich den Fährbetrieb auf einigen Verbindungen, zum Beispiel zwischen Lanzarote und Fuerteventura einstellen. Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 163 Kilometern pro Stunde und die schlechte Sicht hatten einen sicheren Fährbetrieb unmöglich gemacht.

„Am Sonntag gab es hier Riesenwellen, und die meisten Straßen waren wegen des Sturms gesperrt“, sagte eine deutsche Touristin aus Heinsberg, die auf der Insel La Palma Urlaub macht. „Das Meer hat sich jetzt beruhigt, aber es ist immer noch alles voller Staub.“ Vielen Menschen falle das Atmen schwer.

Der Sandnebel hinterlässt den Eindruck einer „Endzeitstimmung“

„Der Wüstenstaub legt sich über alles. Kein Mensch ist auf der Straße“, berichtete ein Twitter-Nutzer namens Lukas von der Insel Gran Canaria. Der alles verschluckende Sandnebel hinterlasse in den Städten den Eindruck einer „Endzeitstimmung“.

Der Wüstenwind hatte die Luft auf nahezu 30 Grad aufgeheizt. Die Sonne war hinter Staubwolken verschwunden. Autos, Straßen und Hausdächer waren von einer Sandschicht bedeckt. „So etwas haben wir noch nie gesehen“, berichteten mehrere Inselbewohner im Rundfunk.

Der Sahara-Sand auf Kanaren ist für Allergiker, Kranke und Schwangere gefährlich

Die Wetterlage „Calima“ hatte bereits am Samstag den kanarischen Archipel erreicht. In der Luft hing feiner Wüstensand aus der Sahara, der tonnenweise von starkem Wind auf die Kanaren vor der Küste Marokkos geblasen wurde.

Zunächst waren Fuerteventura und Lanzarote durch den Staub in dichtes Orange gehüllt, dann auch Gran Canaria und Teneriffa. Auch die ganz westlich gelegenen Inseln La Gomera, La Palma und El Hierro waren betroffen.

Bewohner und Urlauber wurden gebeten, sich so wenig wie möglich im Freien aufzuhalten und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Staub könne die Atemwege austrocknen und sei vor allem für Allergiker, Kranke und Schwangere gefährlich. Am Montag fiel für alle Schüler der Unterricht aus. Auf Gran Canaria wurden die geplanten Karnevalsfeiern abgesagt.

Der Karneval in Santa Cruz auf Teneriffa zieht jedes Jahr viele Touristen an. Der feine Wüstensand vernebelt die Luft um diese beiden Karnevalisten. Foto: ANDRES GUTIERREZ / dpa

Sandsturm „Calima“ begünstigt Waldbrände auf Gran Canaria und Teneriffa

Die sehr trockene Luft und der warme Wind begünstigen auf den Kanaren nun Waldbrände. Die Flammen wurden so stark angefacht, dass schon nach kurzer Zeit rund 500 Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten. Am Sonntag waren bereits rund 320 Hektar Land verbrannt.

Ein Dorf im Südwesten Gran Canarias wurde wegen eines Brandes geräumt, rund 250 Menschen mussten auf einem Campingplatz am Strand übernachten. Auch im Norden Teneriffas brennt es: Dort mussten insgesamt rund 800 Menschen ihre Häuser und Hotels verlassen.

Spaniens Verkehrsminister warnt vor schlechterem Wetter

Bereits am frühen Samstagnachmittag hatte der Flughafen auf Gran Canaria mitgeteilt, dass man den Betrieb aufgrund der Sandstürme einstellen müsse. Maschinen wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet werden. Auch der Flughafen Teneriffa Nord meldete Probleme wegen des Wetters, weshalb Flüge zu einem zweiten Flughafen im Süden der Insel geschickt wurden.

In der Nacht zu Sonntag teilten die Behörden zwar zunächst mit, dass sich die Sichtverhältnisse bessern würden und man schrittweise zum normalen Flugbetrieb zurückkehren wolle. Seit Sonntagmittag verschärfte sich die Lage allerdings wieder.

Auch Spaniens Verkehrsminister José Luis Ábalos twitterte unter Berufung auf die spanische Flugverkehrskontrolle Enaire, die Wetterbedingungen für die Kanaren hätten sich durch die Wetterlage „Calima“ und starken Wind wieder verschlechtert. Es werde versucht, die Auswirkungen auf den Flugbetrieb so gering wie möglich zu halten.

La condiciones meteorológicas vuelven a complicarse en los aeropuertos de las Islas Canarias por #calima y #viento. Los equipos de @aena, @ENAIRE y @mitmagob trabajan a pleno rendimiento para minimizar el impacto en los vuelos y en los pasajeros. https://t.co/5ieHatjqiM — José Luis Ábalos (@abalosmeco) February 23, 2020

„Calima“ soll am Montag langsam nachlassen

Dem spanischen Wetterdienst Aemet zufolge soll die „Calima“ genannte Wetterlage ab Montag allmählich nachlassen. Dennoch gibt es voraussichtlich weiterhin starken Wind und Beeinträchtigungen. Die Aufräumarbeiten können stellenweise erst im Laufe der Woche beginnen und werden ersten Einschätzungen zufolge mehrere Wochen andauern.

Der Sandsturm „Calima“ ist auf den Kanaren kein ungewöhnliches Phänomen: Starke Winde fegen feinen Sand aus der Sahara auf die Kanaren. In diesen Tagen fällt „Calima“ allerdings so heftig aus wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

In den vergangenen Monaten waren die Inseln mehrmals von der „Calima“ betroffen. Zuletzt sorgte das Wetter Ende September für Sandwinde auf Teneriffa. Im Sommer durften sich die Bewohner der Kanaren nach den Sandstürmen über angenehme Temperaturen freuen.

(cho/bef/dpa/ze)