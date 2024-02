Berlin In vielen Metropolen ist das Leben fast unbezahlbar. Auch deutsche Städte sind unter den Top 100 – zwei davon in Nordrhein-Westfalen.

In Metropolen ist das Leben teuer, das ist keine Neuigkeit. Doch wer in Deutschland in einer Großstadt lebt, kann sich noch glücklich schätzen: Die Lebenshaltungskosten sind dort lange nicht so hoch wie an anderen Orten. Das geht aus Daten der Onlinedatenbank „Numbeo“ hervor.

Im Ranking der teuersten Städte der Welt findet sich keine deutsche Metropole unter den Top 50. Unter den ersten 100 finden sich aber einige Städte der Bundesrepublik – und sogar einige in NRW. Analysiert wurden für den „Cost of Living Index 2024“ etwa die Kosten für Lebensmittel, Restaurants, Verkehrsmittel und Versorgungsleistungen. Die Mieten spielten dagegen keine Rolle.

Das sind die teuersten Städte der Welt

Der erste Platz der Liste sorgt direkt für eine Überraschung. Denn ganz oben liegt keine Weltmetropole, sondern Hamilton, die Hauptstadt des britischen Überseegebiets Bermuda im Nordatlantik. Dort ist das Leben laut der Auswertung teuer als in allen anderen Städten dieser Welt. Unser Überblick zeigt alle Städte der Top 10:

1. Platz: Hamilton, Bermuda

2. Platz: Zürich, Schweiz

3. Platz: Basel, Schweiz

4. Platz: Lausanne, Schweiz

5. Platz: San Jose, USA

6. Platz: Genf, Schweiz

7. Platz: San Francisco, USA

8. Platz: Bern, Schweiz

9. Platz: Washington, USA

10. Platz: New York, USA

Überraschung bei den teuersten Städten: Essen landet vor München

Essen gehört einer Auswertung zufolge zu den teuersten deutschen Städten. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

Als teuerste der deutschen Städte hat es Hamburg im Ranking auf Platz 72 geschafft. Überraschen dürfte viele, dass danach als zweitteuerste Stadt Deutschlands die Ruhrpott-Metropole Essen folgt. Sie liegt auf Platz 88 und damit einen Rang vor Düsseldorf. Das dürfte jedoch maßgeblich dadurch beeinflusst sein, dass die Mieten für die Auflistung nicht berücksichtigt wurden. Sie liegen in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen deutlich höher als in Essen.

Die in vielen anderen Studien teuerste Stadt Deutschlands, München, belegt in der Auswertung von „Numbeo“ nur Platz 94. Die Bundeshauptstadt erreichte die Top 100 nicht, sie landete auf 108.

Bezieht man die Mietkosten mit ein, zeigt sich ein deutlich anderes Bild. Zwar ändert sich bei den vorderen Plätzen im Ranking wenig, bei den deutschen Städten tut sich jedoch einiges: Die hohen Mieten schieben München und Berlin nach vorne. Die bayerische Landeshauptstadt rangiert dann mit Platz 83 vor Berlin mit Platz 89 und Hamburg mit Platz 93 – und ist damit doch wieder die teuerste Stadt Deutschlands.

