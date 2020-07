Erstmals wurde in NRW Wolfsnachwuchs nachgewiesen. Die Bilder (hier ein Symbolbild) stammen aus der Gemeinde Eitorf.

Beobachtungskamera Der Wolf in NRW: Bilder zeigen erstmals Wolfnachwuchs

Eitorf. Erstmals gibt es in NRW Wolfsnachwuchs: Bilder von Beobachtungskameras zeigen junge Wölfe und einen weiblichen Wolf mit Zitzen.

In Nordrhein-Westfalen gibt es erstmals Wolfsnachwuchs. Das zeigten Bilder von Beobachtungskameras aus der Gemeinde Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis, erklärte das Landesumweltamt Lanuv am Dienstag. Darauf seien junge Wölfe zu sehen sowie auf einem anderen Bild ein weiblicher Wolf mit Zitzen.

Die Nachweise stammen aus dem Gebiet der Gemeinde Eitorf, das zu einem Wolfsverdachtsgebiet gehört, das Ende vergangenen Jahres ausgewiesen wurde. Unmittelbar angrenzend liegt der Westerwald in Rheinland-Pfalz, wo im Februar eine Wolfsfamilie bestätigt wurde.

Der Wolf in NRW: „Weitere Hinweise werden überprüft“

Die Fotos von Wölfin und den Jungen konnten noch nicht individualisiert werden. „Aktuell werden durch das Lanuv weitere Hinweise aus dem Rhein-Sieg-Kreis überprüft und bewertet“, erklärte das Landesumweltamt. NRW hat bislang drei Wolfsgebiete: in der Region Schermbeck, in der Eifel und in der Senne bei Bielefeld. (dpa)