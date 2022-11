Berlin. In TikTok-Livestreams können Creator mit Geschenken unterstützt werden. Diese werden mit Münzen gekauft. Wie man die Coins auflädt.

Um TikTok-Creator während Livestreams zu unterstützen, kann man ihnen kleine Geschenke zukommen lassen. Manche Streamer versprechen dafür auch bestimmte Gegenleistungen, wie Namenserwähnungen. Damit die Geschenke bezahlt werden können, braucht man allerdings Münzen. Lesen Sie hier, wie Sie an TikTok-Coins kommen.

TikTok-Coins: So kauft man die Münzen am PC

Um die Münzen aufzuladen, kann man direkt in der TikTok-App neue kaufen. Doch wer sparen will, sollte lieber auf den Computer zurückgreifen. Dort sind die Coins bis zu 26 Prozent günstiger. Denn sowohl Google als auch andere App-Stores verlangen Gebühren bei In-App-Käufen. Am PC fallen die Gebüren nicht an.

Um seine Coins aufzuladen, ruft man zuerst TikTok im Browser auf und logt sich ein. Dann drückt man auf das Profilbild oben rechts. Als nächsten wählt man im Menü "Münzen holen". Hier kann nun ausgewählt werden, wie viele Münzen gekauft werden sollen. Es stehen verschiedene Pakete zur Auswahl, man kann die Anzahl aber auch individuell anpassen.

Als Nächstes klickt man auf "Jetzt kaufen". Dann muss die Zahlungsmethode ausgewählt und bezahlt werden. Wenn das erledigt ist, sind die Münzen auf dem TikTok-Account und können beim nächsten Livestream genutzt werden.

Wichtig ist: Die Münzen können nur bei TikTok und nicht über Drittanbieter aufgeladen werden. Bei den meisten anderweitigen Angeboten handelt es sich um leere Versprechen.

TikTok-Coins: So kauft man die Münzen am Handy

Auch in der TikTok-App können die Münzen gekauft werden. Dabei geht man so vor:

Zunächst klickt man auf das Profilsymbol unten rechts.

Dann drückt man auf die drei Balken, geht auf " Einstellungen und Datenschutz " und drückt unter "Konto" auf "Guthaben".

" und drückt unter "Konto" auf "Guthaben". Hier tippt man auf "Aufladen" und kann eine vorgeschlagene Anzahl an Münzpaketen auswählen.

Anders als beim Computer kann man in der App die Anzahl der Münzen nicht individuell anpassen.

kann man in der App die Anzahl der Münzen nicht individuell anpassen. Zum Schluss bezahlt man die Münzen über den In-App-Kauf des jeweiligen App-Stores und kann die Coins nutzen.

Der Gebrauch von Münzen und Geschenken ist laut App erst ab 18 Jahren erlaubt. Oft ist es jüngeren Nutzerinnen und Nutzern nicht möglich, die Coins aufzuladen. (fmg)

