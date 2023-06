Neufundland/Kanada. Ein Spezialschiff hat die Überreste der "Titan" geborgen und nach St. John’s gebracht. Doch es handelt sich nicht nur um Metallschrott

Vor einigen Tagen wurde bekannt: Die Titan ist implodiert

Vom Titanic-Tauchboot sind nur noch Trümmer übrig

Die geborgenen Überreste beinhalten allerdings nicht nur Metallteile

Es war eine große Suchaktion und das Schicksal der fünf Insassen bewegte die Menschen weltweit: Im U-Boot Titan der Betreiberfirma Oceangate hatten sich Forscher und Touristen auf einen Tauchgang zur Titanic gemacht. Das legendäre Schiffswrack liegt in rund 3800 Metern Tiefe vor der Küste von Neufundland. Doch am 18. Juni – knapp zwei Stunden nach Beginn der Expedition – riss der Kontakt zum Mutterschiff plötzlich ab. Am 22. Juni wurde schließlich der Tod der Insassen verkündet – das U-Boot soll implodiert sein.

Titanic-Expedition: Unter den Trümmern befinden sich wohl menschliche Überreste

Nach der traurigen Gewissheit war klar: Die Teile der Titan sollen vom Meeresgrund bei der Titanic geborgen werden. Genau das ist jetzt passiert. Bilder zeigen die Überreste der Titan und wie diese mit einem Kran im Hafen von St. John’s ausgeladen werden. Wie die US-Küstenwache am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte, wurden dabei auch „mutmaßliche sterbliche Überreste“ geborgen, die nun von Fachleuten in den USA untersucht werden sollen.

Das Schiff "Horizon Arctic" hatte sich auf die Suche nach den Trümmern gemacht. Insgesamt zehn Teile sollen verladen worden sein – darunter auch das Bullauge. Gerade einmal knapp 500 Meter vom Bug des „Titanic“-Wracks entfernt sollen die Trümmer des Gefährts liegen.

Im Hafen werden die Überreste der "Titan" vom Schiff an Land verladen. Foto: Paul Daly/The Canadian Press/AP/dpa

Bergung der Titan ist "extrem riskant"

Die Such- und Bergungsaktion sei „extrem riskant“ gewesen, sagte der Sprecher der New Yorker Firma Pelagic Research, der das ferngesteuerte Bergungsvehikel Odysseus gehört. „Es war extrem anstrengend und aufreibend für das Team, das rund um die Uhr gearbeitet hat, die ganze Zeit fast ohne Schlaf, zehn Tage lang“, sagte Jeff Mahoney der Nachrichtenagentur AFP.

Berichten der "BILD" zufolge soll am Mittwochmorgen auch ein Schiff der US-Küstenwache in der Nähe des Hafens gelegen haben. Weiterhin unklar ist die genaue Ursache für das Unglück der Titanic-Expedition. Mehrere Stellen haben Ermittlungen aufgenommen – unter anderem das kanadische "Transportation Safety Board" für Transportsicherheit und die "Royal Canadian Mounted Police". Spekuliert wird über Probleme am U-Boot. Ein Ex-Mitarbeiter von Oceangate hatte über erschreckende Sicherheitsmängel berichtet.

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Die Titanic galt bei ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York 1912 als unsinkbar. Doch es kam anders. Das Wrack des Schiffs liegt seitdem in etwa 3800 Meter Tiefe rund 600 Kilometer von Neufundland/Kanada entfernt auf dem Meeresgrund. Foto: imago stock&people

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Hochauflösende 3D-Aufnahmen zeigen das Wrack der Titanic. Foto: Atlantic Productions/Magellan

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Das Foto aus dem Jahr 2004 zeigt die Überreste eines Mantels und von Stiefeln im Schlamm des Meeresbodens nahe des Hecks der Titanic. Foto: Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Das U-Boot Titan des Unternehmens Oceangate Expeditions versprach Touristen, es bis zum Wrack der Titanic zu führen, um all diese Dinge aus der Nähe zu sehen. Foto: OceanGate Expeditions/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Seit seiner letzten Mission am Sonntag, 18. Juni, galt das U-Boot jedoch als verschollen. Inzwischen steht fest: Es ist gesunken. Foto: Google/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Insgesamt fünf Menschen befanden sich an Bord des Tauchbootes. Foto: Oceangate Expeditions/PA Media/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Dieses von American Photo Archive zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Innenraum des Tauchboots Titan mit den damals reisenden Passagieren. Die Ticketpreise lagen bei ca. 250.000 Dollar. Foto: American Photo Archive/Alamy/PA Media/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden Unter den wohlhabenden Touristen war auch der britische Geschäftsmann und Abenteurer Hamish Harding. Foto: Felix Kunze/Blue Origin/AP/dpa/Archiv

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden An Bord des Bootes befanden sich außerdem der Kommandant Paul-Henry Nargeolet (l), der als einer der bekanntesten Experten für das Titanic-Wrack galt und daher den Spitznamen "Mr. Titanic" trug. Foto: JIM ROGASH/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot gefunden An der Rettungsaktion waren mehrere Flugzeuge, Schiffe und Sonarboote beteiligt. Foto: Handout / US Coast Guard / AFP

Ursache für die Titan-Implosion weiter unklar – Ex-Passagier berichtete von Mängeln

„Es gibt noch viel zu tun, um all die Faktoren zu ergründen, die zu dem katastrophalen Verlust der „Titan“ geführt haben“, teilte Jason Neubauer von der US-Küstenwache mit, der die Untersuchungen der Behörde leitet. Die Ermittlungen seien notwendig, damit sich eine solche Tragödie nicht wiederhole.

Auch frühere Titan-Passagiere wie der Unternehmer Arthur Loibl berichteten von Problemen an Bauteilen und der Technik. Ob diese auch den jetzt im Juni verunglückten Titanic-Touristen zum Verhängnis geworden sind? Fest steht: Die Ermittlungen laufen – und die geborgenen Bauteile liefern vielleicht den ein oder anderen Hinweis. Zumindest die Frage, wie die Insassen der "Titan" die Implosion erlebt haben, können Experten recht eindeutig beantworten. (mit dpa, AFP)

