Tödliche Attacke auf Lehrerin: Verdächtiger (17) tot in JVA

Archivbild. Am Berufskolleg Tecklenburger Land soll der 17-Jährige seine Lehrerin getötet haben. Am Mittwoch fanden Justizvollzugsbedienstete ihn tot in seinem Haftraum in der JVA Herford.

Ibbenbüren/Herford. Nach der tödlichen Attacken auf eine Lehrerin im Januar ist der mutmaßliche Täter tot aufgefunden worden. Er war in einer JVA in U-Haft.

Ein 17-Jähriger Untersuchungs-Häftling ist am Mittwoch in der JVA Herford tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Das teilte die Justizvollzugsanstalt mit. Der 17-Jährige war im Januar diesen Jahres in U-Haft gekommen, weil er im Verdacht stand, eine 55-jährige Lehrerin an einer Schule in Ibbenbüren getötet zu haben.

Der Fall hatte bundesweit für Wirbel gesorgt. Der 17-Jährige soll am 10. Januar diesen Jahres in einem Berufskolleg in Ibbenbüren seine Deutschlehrerin mit einem Messer erstochen haben. Anschließend habe er selbst den Notruf gewählt und sich von der Polizei festnehmen lassen.

17-Jähriger war in Einzelhaftraum untergebracht

Noch am selben Tag hatte ein Haftrichter Untersuchungshaft angewiesen. Der 17-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Herford gebracht. Er war dort in einem Einzelhaftraum untergebracht, teilte die JVA am Mittwoch mit.

Justizvollzugsbedienstete hätten den 17-Jährigen am Morgen leblos in seiner Zelle aufgefunden, berichtete die JVA. „Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.“

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, teilte die JVA mit. Unterdessen liefen am Mittwoch die Ermittlungen der Kriminalpolizei in der JVA. Details teilten JVA und Staatsanwaltschaft auf Anfrage nicht mit.

(dae)

