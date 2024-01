Tödlicher Unfall auf der A2: Richtung Oberhausen gesperrt

Recklinghausen/Münster Am Freitagmorgen hat sich auf der A2 ein tödlicher Unfall ereignet: Die Fahrbahn ist ab dem Kreuz Dortmund Nordwest Richtung Oberhausen gesperrt.

Auf der A2 kam es in Castrop-Rauxel-Henrichenburg am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem tödlichen Unfall. Die Fahrbahn war zunächst in Richtung Oberhausen ab der Anschlussstelle Henrichenburg gesperrt. Nach Angaben der Polizei beginnt die Sperrung nun ab dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest und dauert vermutlich bis 11.30 Uhr an.

Die Polizei Recklinghausen ermittelt derzeit den Unfallhergang. Derzeit geht sie davon aus, dass vermutlich eine Person über die Fahrbahn gelaufen ist. Die Ermittler schließen einen Suizidversuch nicht aus, teilte die Polizei Münster auf Anfrage mit. Die Beamten rechnen mit einem Ende der Sperrung bis 11.30 Uhr.

Tödlicher Unfall auf der A2: Voraussichtlich bis Mittag gesperrt

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW meldet seit 7.40 Uhr einen Stau auf der A2 zwischen Dortmund-Mengede und der Ausfahrt Henrichenburg. Auch der WDR berichtet, dass die A2 Dortmund Richtung Oberhausen zwischen Henrichenburg und Recklinghausen-Ost gesperrt ist. Es seien mehrere Kilometer Stau ab Dortmund-Nordwest. (red)

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

