Tomorrowland 2024 lüftet Line up mit David Guetta und SHM

Boom. Für das Festival Tomorrowland wurde vor dem Ticket-Vorverkauf das Geheimnis um das Line up gelüftet - mit vielen Super-Stars und Überraschungen.

Line up von Tomorrowland 2024 umfasst Hunderte Künstlerinnen und Künstler

Swedish House Mafia und David Guetta kehren auf Festival-Mainstage zurück

Wichtige "Line up"-Infos vor dem Verkauf der regulären Tickets für Tomorrowland 2024

Das Festival Tomorrowland in Belgien feiert 2024 sein 20-jähriges Jubiläum - da ist die Erwartungshaltung bei den Fans des weltweit beliebten Events besonders groß: Kurz vor dem Start des regulären Ticket-Verkaufs haben die belgischen Veranstalter mit einem Schlag das Line up mit rund 400 Künstlerinnen und Künstlern präsentiert. Es gibt Überraschungen, berühmte Rückkehrer, aber auch einige Acts, die Fans schmerzlich vermissen.

Da das Festival Tomorrowland 2024 vom 19. bis 21. und vom 26. bis 28. Juli stattfindet, studieren die Fans des Festivals für die Wahl ihrer Tickets derzeit genau, wer ihrer DJ-Lieblinge an welchem der beiden Wochenenden zum Line up gehört. Ganz oben auf der Wunschliste der Tomorrowland-Gäste stand seit Jahren eine Rückkehr der Swedish House Mafia und von David Guetta. Die drei Schweden Axwell, Steve Angello und Sebastian Ingrosso werden jeweils am Freitag auftreten, während Guetta nur am zweiten Festival-Wochenende am Sonntag dabei ist.

Line up von Tomorrowland 2024 verspricht spektakuläre Auftritte

Spektakulär wird es bei der Performance des Musik-Labels Afterlife. Zu Melodic Techno wird auf dem überdimensionalen Video-Screen der Freedom-Stage auf Musik abgestimmte Video-Sequenzen gespielt, die die Gäste regelmäßig so sehr in den Bann ziehen, dass mehr gefilmt als getanzt wird. Dazu wurde angekündigt, dass die Afterlife-Acts Anyma (20. Juli) und Tale of Us (27. Juli) einen Slot auf der Mainstage bekommen.

Das Tomorrowland hat 16 Bühnen - die Mainstage wird jedes Jahr neu kreiert und bietet eine beeindruckende Optik. Foto: Delio Nijmeijer / Tomorrowland

Besonderes Augenmerk dürfte zudem auf dem belgischen Techno-Star Amelie Lens liegen. Die DJane wird mit ihrem Label „Exhale“ am 28. Juli zum Gastgeber der Atmosphere-Bühne sowie am 20. Juli auf der Mainstage auftreten. Eine besondere Kombination ist weiterhin das kanadische Duo „Rezzmau5“, was aus den DJs REZZ und Deadmau5 besteht und für den 20. Juli gebucht wurden.

Deutsche Star-DJs sind für das Festival in Belgien gebucht

Aus der deutschen DJ-Riege haben es wieder einige Stars in das Line up von Tomorrowland 2024 geschafft. Nicht nur Topic, Boris Brejcha, Felix Jaehn und Cosmic Gate gehören mittlerweile zu den Stammgästen des Festivals in Belgien. Zu den weiteren deutschen Acts gehören unter anderem Purple Disco Machine, Lost Identity, Kaudia Gawlas, Jens Lissat, Ellen Allien, Moguai, Pretty Pink und Solomun, der solo als auch in einem B2B-Set mit Four Tet auftreten wird.

Eine besondere Rolle bei Tomorrowland 2024 erhält das Berliner Musik-Label „Keinemusik“ mit den DJs und Produzenten Rampa, @ME und Adam Port. Sie bekommen am 19. Juli im Crystal Garden ihre eigene Bühne und empfangen dort spannende Acts wie WhoMadeWho sowie Samm. Die House-Experten feiern darüber hinaus am 28. Juli ihre Mainstage-Premiere - ein riesiger Erfolg für die Berliner, da für die Hauptbühne nur wenige House-Acts gebucht werden. Als Co-Produktion von @ME und Black Coffee stammt mit „Rapture Pt.III“ einer der gobalen Club-Hits von 2023 aus der Keinemusik-Schmiede.

Lesen Sie auch: Tomorrowland 2024 - die wichtigsten Infos zum Ticket-Verkauf

Zum Line up von Tomorrowland 2024 gehören weiterhin internationale DJ-Superstars wie Armin van Buuren, Tiesto, Timmy Trumpet, Oliver Heldens, Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Nervo, Lost Frequencies und Steve Aoki sowie innovative Künstler wie John Summit, Adriatique, Adromedik, Kölsch, Kryder, Maddix und Mau P.

Die australischen Zwillinge Nervo gehören jedes Jahr zu den gefeierten Stars im Line up von Tomorrowland. Foto: Delio Nijmeijer / Tomorrowland

Einige Tomorrowland-Lieblinge wie Martin Garrix fehlen im Line up

Trotz des umfangreichen Angebots werden auch einige Tomorrowland-Lieblinge vermisst. So fehlen 2024 Charlotte de Witte, Paul Kalkbrenner und Martin Garrix im Line up. Letzterer war häufig für das Tomorrowland-Closing am letzten Festival-Tag zuständig. Am ersten Wochenende werden das sonntagabends 3 Are Legend (Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike) übernehmen. Fürs zweite Wochenende ist der Act für das Closing Set noch nicht bekannt - potenzieller Kandidat wäre allerdings Davi Guetta, der an dem Sonntag seinen ersten Auftritt nach fünf Jahren Tomorrowland-Pause hat.

Die DJs und Acts werden an den beiden Festival-Wochenenden über täglich 16 Bühnen verteilt. Diese haben ganz unterschiedliche Größen und sie allesamt mit viel Liebe zum Detail designt. Und es gibt zwei spannende Neuerungen: Die brandneue Core-Bühne feierte jüngst ihre Premiere in dem Dschungel von Tulum in Mexiko und wird erstmals auf dem Festival-Gelände des Freizeitparks De Schorre in Boom ihren Platz finden.

Lesen Sie auch: Tomorrowland macht spektakulären Zukunfts-Deal in Belgien

Tickets für Tomorrowland 2024 gehen in den Vorverkauf

Ebenfalls als neu angekündigt ist die Bühne „Planaxis“, die aus Elementen der Mainstage von 2018 rekonstruiert wird. Das Thema der neuen Tomorrowland-Mainstage lautet „Life“ und soll eine Fortsetzung des Mottos „Elixir of Life“ sein. An dem Design und den Effekten tüfteln die Bühnenbauer von Tomorrowland viele Monate, sodass die Mainstage jedes Mal zu den prägendsten Elementen des Festivals gehört.

Das war die Planaxis-Mainstage von Tomorrowland. Foto: Ingmar Kreienbrink / FDNRW

Nachdem die Tickets der „Global Journey Pakete“ bereits letzte Woche in den Verkauf gegangen sind, folgen jetzt in zwei Wellen die regulären Tickets: Am 27. Januar sowie am 3. Februar jeweils ab 17 Uhr startet der weltweite Run auf die Tomorrowland-Karten. In den vergangenen Jahren gab es regelmäßig Millionen Anfragen aus aller Welt.

