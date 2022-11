Tote 21-Jährige in Warendorf - Mordkommission ermittelt

Warendorf. In einer Wohnung in Warendorf ist eine tote Frau entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus. Eine Mordkommission ermittelt.

Nach dem Fund einer toten 21-Jährigen in ihrer Wohnung in Warendorf geht die Polizei von einem Tötungsdelikt auf. Eine Mordkommission ermittelt.

Arbeitskollegen hatten Verdacht geschöpft, als die 21-Jährige am Mittwochmorgen nicht auf der Arbeit schienen war, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Donnerstag mit. Als die junge Frau auch nicht ans Telefon ging, fuhren Arbeitskollegen zu ihrer Wohnung in der Straße Grabbehof in Warendorf. Dort hätten sie dann gegen 10.50 Uhr die Leiche entdeckt.

Tote junge Frau in Warendorf: Polizei geht von Gewaltdelikt aus

Einen natürlichen Tod schloss die hinzugerufene Polizei bereits in der Wohnung aus, teilte die Staatsanwaltschaft Münster mit. Dieser Eindruck habe sich aus der „Auffindesituation“ der Leiche ergeben. Eine am Donnerstagmorgen erfolgte Obduktion habe die Vermutung bestätigt: „Wir gehen von einem Gewaltverbrechen aus“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Nähere Anhaltspunkte hat man derzeit offenbar nicht. Details mochte der Sprecher am Donnerstag auf Nachfrage nicht mitteilen. Die Untersuchung zum Todeszeitpunkt laufe noch, sagte er.

Die Polizei hofft auch auf Zeugen und erbittet sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei in Münster unter der Telefonnummer 0251/275-0.

(dae)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama