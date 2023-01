Trauergottesdienst für getötete Lehrerin in Ibbenbüren

Die Anteilnahme nach dem gewaltsamen Tod einer Lehrerin an einem Berufskolleg in Ibbenbüren ist groß. Am Freitag (20. Januar) findet der Trauergottesdienst statt.

Ibbenbüren. Nach dem Tod einer Lehrerin im Kreis Steinfurt gibt es am Freitag einen Trauergottesdienst. In der Stadt liegt auch ein Kondolenzbuch aus.

In einem Trauergottesdienst haben Schule und Kirche in Ibbenbüren am Freitag Abschied von der am 10. Januar getöteten Lehrerin der Kaufmännischen Schulen Tecklenburger Land genommen. An der Feier in der evangelischen Christuskirche nahm auch NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) teil, wie ein Sprecher des Ministeriums in Düsseldorf dem Evangelischen Pressedienst (epd) bestätigte. Die Kirchengemeinde Ibbenbüren - deren Mitglied die verstorbene Lehrerin war - und der Evangelische Kirchenkreis Tecklenburg zeigten sich „zutiefst betroffen“ über die Gewalttat.

Den Gottesdienst hielt der evangelische Berufsschulpfarrer Christian Heinz, wie eine Sprecherin des Kirchenkreises dem epd sagte. Die Trauerfeier hatte einen stillen und privaten Charakter, hieß es weiter.

Gemeindepfarrer und Superintendent gedenken der Lehrerin auf der Internetseite des Kirchenkreises

Der Ibbenbürener Gemeindepfarrer Reinhard Lohmeyer und der Tecklenburger Superintendent André Ost gedachten der Lehrerin am Freitag außerdem auf der Internetseite des Kirchenkreises. In ihr Gebet für die Verstorbene schlossen sie auch deren Angehörige sowie die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs ein. In dem Text hieß es: „Wir wünschen den Betroffenen und den Helfenden alle Kraft, mit dieser unfassbaren Situation auf gute Weise umzugehen.“

Die für Schulen zuständige Bezirksregierung Münster, der Kreis Steinfurt und die Stadt Ibbenbüren haben ein Kondolenzbuch ausgelegt. Seit Montag können sich für Trauernde im Foyer des Kulturhauses in Ibbenbüren eintragen.

Politiker und Verbände mahnten Konsequenzen an

Politiker und Verbände mahnten anlässlich der Trauerfeier Konsequenzen an. Der Deutsche Beamtenbund forderte mehr Anerkennung für Beschäftigte des öffentlichen Diensts. Beamte müssten besser vor „verbaler und physischer Gewalt“ geschützt werden, hieß es.

Gewalt gegen Lehrkräfte sei nicht hinnehmbar, betonte auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die Berliner Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD). Schon bei „verbalen Übergriffen“ gegen Lehrer brauche es „klare Stoppzeichen“. (epd/dpa/afp)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama