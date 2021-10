Trickdiebin gab sich an Gymnasium als „neue Schülerin“ aus

Symbolbild. Eine Trickdiebin hat auf dreiste Art an einer Schule in Lüdenscheid Schüler in der Umkleidekabine bestohlen.

Lüdenscheid. Auf dreiste Art hat eine Jugendliche an einem Gymnasium in Lüdenscheid mehrere Diebstähle begangen: Sie gab vor, eine neue Mitschülerin zu sein.

Mit einer Lügengeschichte hat sich eine bisher unbekannte Jugendliche am Montag Zutritt zum Bergstadt-Gymnasium in Lüdenscheid verschafft. Sie war nur wenige Minuten in der Schule und beging mehrere Diebstähle.

Die auf 16 Jahre geschätzte Teenagerin sei „etwas zu spät“ in den Sportunterricht einer 9. Klasse in die Turnhalle gekommen und habe dem Lehrer gesagt, sie sei eine neue Mitschülerin. Diese Lügengeschichte habe sie noch ausgeschmückt und berichtet, sie sei aus Altena umgezogen und starte nun nach einer Operation in den ersten Tag am Gymnasium, berichtete die Polizei.

Diebin stahl unter anderem iPad und iPhone aus Umkleidekabine

Der Sportlehrer habe ihr daraufhin die Umkleidekabine aufgeschlossen. Minuten später habe sie mitgeteilt, „sie müsste noch einmal ‘kurz’ raus - weg war sie“, berichtete die Polizei am Donnerstag. Mit der angeblichen neuen Schülerin verschwanden auch einige Wertgegenstände, die wohl im vierstelligen Euro-Bereich liegen dürften, glaubt man bei der Polizei: Gestohlen wurden ein iPad samt Zubehör, Bargeld, vier Fingerringe und ein iPhone 12 Mini.

Auffallendes Piercing am Ohr und eine Aussprech-Schwäche

Die Diebin ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, hat dunklen Teint, „schwarze Augen“ und lange, schwarze glatte Haare, beschrieben die Schülerinnen und Schüler. Aufgefallen war zudem ein Piercing im rechten Ohr und dass sie Probleme hatte „sch“ korrekt auszusprechen - „statt dessen habe es nach ‘ch’ geklungen“, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Bekleidet war die Gesuchte mit rosafarbenen Sneakern, schwarzer Kleidung und einer schwarzen Mund-Nase-Maske.

„Umkleidekabinen sind immer wieder Ziel von Dieben“, sagt der Polizeisprecher. An einen ähnlichen dreisten Fall im Beritt der Kreispolizei kann er sich jedoch nicht erinnern.

Die Polizei im Märkischen Kreis hofft nun auch auf Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 02371/9099-0.

