Trotz hoher Preise: Pro-Kopf-Wohnfläche in NRW gestiegen

In vielen NRW-Großstädten wie hier in Essen leben die Menschen auf immer mehr Raum, das ergab jetzt die Studie des Immobiliendienstleisters Empirica Regio.

Düsseldorf. Die Immobilienpreise ziehen weiter an, trotzdem wohnen Menschen in vielen NRW-Großstädten auf immer mehr Raum. Wo es den größten Anstieg gab.

Trotz steigender Immobilienpreise wohnen die Menschen in vielen nordrhein-westfälischen Großstädten auf immer mehr Raum. In Düsseldorf, Dortmund, Essen, Bochum, Bielefeld und Münster stieg die Wohnfläche pro Kopf zwischen 2015 und 2020 weiter an, wie aus einer Studie des Immobiliendienstleisters Empirica Regio hervorgeht. In Köln, Duisburg, Bonn und Wuppertal gab es dagegen keine oder nur minimale Veränderungen.

Zwischen den 10 größten NRW-Städten gab es weiterhin deutliche Unterschiede, was die durchschnittliche Wohnfläche angeht. Mit dem wenigsten Wohnraum mussten im Durchschnitt die Menschen in Duisburg (38,4 Quadratmeter) und Köln (38,9 Quadratmeter) auskommen. In Essen lag die durchschnittliche Wohnfläche schon bei 40,8 Quadratmetern. In Düsseldorf, Dortmund und Bochum übertraf sie 41 Quadratmeter. An mehr als 42 Quadratmetern Wohnfläche pro Kopf konnten sich im Schnitt die Menschen in Bielefeld, Bonn und Wuppertal erfreuen. Am meisten Platz hatten allerdings der Studie zufolge die Einwohner der kleinsten Top-Ten-Stadt in NRW, Münster, mit 43,7 Quadratmetern.

Wohnen in NRW: Flächenverbrauch steigt laut Empirica Regio seit Jahren

Für die Analyse hat Empirica Regio alle deutschen Gemeinden ab 400 Einwohnern untersucht - laut der Angaben von Mittwoch knapp 9000 Gemeinden und 107 kreisfreie Städte. Die Wohnfläche pro Kopf sei zwischen 2015 und 2020 am stärksten in ländlichen Regionen gestiegen mit plus 3,7 Prozent. Am geringsten war demnach der Zuwachs in Großstädten (plus 1,5 Prozent). Den deutschlandweiten Durchschnittswert 2020 bezifferte Empirica Regio auf knapp 46 Quadratmeter pro Kopf. Das Statistische Bundesamt kam auf 47,4 Quadratmeter. Zahlen für das Jahr 2021 lagen noch nicht vor.

Das Wohnen auf immer mehr Platz ist kein neuer Trend in Deutschland. Mit Ausnahme des Jahres 2015, als in der Flüchtlingskrise außergewöhnlich viele Menschen zuwanderten, sei der Flächenverbrauch seit 2005 stetig gestiegen, hieß es bei Empirica Regio. Im Schnitt kämen 0,2 Quadratmeter pro Jahr dazu. Der hohe Bedarf an Wohnfläche sorgt immer wieder für Diskussionen, etwa um die Versiegelung von Böden und die Energiebilanz von Gebäuden. So gab es schon Debatten, ob platzfressende Einfamilienhäuser noch zeitgemäß seien. (dpa)

