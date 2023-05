Fix in das Uber gesprungen und auf zum nächsten Termin. Egal ob privat oder beruflich - so ziemlich jeder kennt kurz nach dem Aussteigen das mulmige Gefühl: irgendetwas fehlt.

Fix in das Uber-Auto und ab zum nächsten Termin. Egal ob privat oder beruflich - so ziemlich jeder kennt kurz nach dem Aussteigen das mulmige Gefühl: irgendetwas fehlt. Mehrmals täglich vergessen Uber-Fahrgäste teils die kuriosesten Gegenstände. Doch was wird am häufigsten vergessen in den Autos? Und welche ist die vergesslichste Stadt in Deutschland?

Schnell ist ein Uber gerufen, ähnlich schnell sind - teilweise wichtige - Gegenstände auf der Rückbank des Wagens liegen gelassen. "In Europa belegen die Deutschen Platz fünf der vergesslichsten Nationen. Ganz vorne landen hier die Franzosen und Spanier", teilt Uber mit. Und besonders gerne vergessen die Deutschen ihre Sachen am 1. Januar, wenn es also von der Silvester-Party nach Hause geht. Lesen Sie hier: Mülheimer Taxiunternehmer: Warum Uber gefährlich ist

Doch was lassen die Deutschen so im Uber am häufigsten liegen?

Telefon

Geldbörse

Schlüssel

Tasche

Kopfhörer

So weit, so normal. Doch der Konzern gibt auch Einblick in die kuriosesten Gegenstände, die auf der Rückbank des Wagens oder auf dem Beifahrersitz vergessen wurden im vergangenen Jahr. "So ließen Nutzer unter anderem eine gefrorene Ente, eine Zahnspange, eine Stichsäge sowie zwei Eimer Teig im Fahrzeug liegen", schreibt Uber.

Die Uber-Fahrgäste vergessen teils die kuriosesten Gegenstände auf der Rückbank des Wagens. Foto: Jeff Chiu/AP/dpa

Das sind die kuriosesten Gegenstände, die Uber-Fahrgäste vergessen

Tiere: darunter Hunde, eine Schildkröte, Hamster und eine Ratte. "Aber keine Sorge, diese Haustiere wurden sicher wieder mit ihren Menschen zusammengebracht", schreibt Uber.

eine ganze Packung Unterwäsche, Kondome und einige Sexspielzeuge

Canabis-Waren: Tüten mit Gras, Pre-Rolls und Pens

(Magische) Gegenstände wie Minnie Mouse-Ohren, Lichtschwerter, Disney Magic Bands und auch Zauberstäbe

Spielekonsole: Mehr als 70 Mal wurde die Nitendo-Switch vergessen.

Falsche Zähne und Zahnprothesen

Doch in welchen Städten lassen die Menschen viel und häufig etwas im Auto liegen? Auch zwei Städte aus NRW sind unter den vergesslichsten Städten.

Uber: Das sind die vergesslichsten Städe in Deutschland

München

Düsseldorf

Köln

Frankfurt am Main

Stuttgart

Doch was mache ich, wenn ich mal etwas im Uber vergessen habe? "Wer nach einer Fahrt, die über die Uber App gebucht wurde, etwas vermisst, kann sich direkt über die App an den Uber Support wenden", teilt Uber mit. Wer mag, kann den Fahrer oder die Fahrerin auch direkt über die App anrufen. Doch falls es das Handy ist, was gerade auf der Rückbank wegfährt: Verlorene Gegenstände können auch über das eigene Uber-Konto (über ein anderes Handy oder über den Computer) gemeldet werden. Lesen Sie hier: Uber-Chefin: "Wir müssen den Klimawandel jetzt aufhalten"

