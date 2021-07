In Manavgat in der Türkei ist ein großer Brand ausgebrochen. Dort wüten Flammen eines Waldbrandes. Drei Personen mussten mit schweren Brandverletzungen behandelt werden.

Berlin/Manavgat. In der Provinz Antalya in der Türkei sind Waldbrände ausgebrochen. Das Feuer griff auf Häuser über. Die Situation ist dramatisch.

Schwere Waldbrände in der Region Antalya in der Türkei: Mehrere Menschen wurden schwer verletzt und getötet

Auch an anderen Orten des Landes sind Brände ausgebrochen

Deutsche berichten von einer dramatischen Situation vor Ort

In Manavgat, Teil der türkischen Provinz Antalya, sind massive Feuer ausgebrochen. Das zeigen Fotos und Videos von Twitter-Userinnen und -Usern. Unter dem Hashtag #Manavgatyanıyor sieht man Bilder von reißenden Flammen und riesigen Rauchwolken. Nach Angaben des Gouverneursamts waren zwei Löschflugzeuge und 15 Helikopter im Einsatz.

Wie die türkische Zeitung Hürriyet berichtet, handelte es sich um Waldbrände, die durch starken Wind auf Nachbarschaften in Manavgat übergegangen sind. Nachdem die Flammen das Stadtzentrum erreicht hatten, wurden vier Stadtteile evakuiert. Auch das örtliche Krankenhaus wurde nach Informationen unserer Redaktion evakuiert. Kräfte der Feuerwehr kämpften am Boden und in der Luft gegen das Feuer. Im Bezirk Kalemler wurden mehrere Häuser zerstört. Der Fernsehsender NTV berichtete, dass in einem Stadtteil 20 Gebäude niedergebrannt sind. Wegen des Windes gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Behörden vermeldeten, dass das Feuer unter Kontrolle sei, doch Winde entfachen es immer wieder.

Deutsche schildern dramatische Situation

Eine Deutsche, die mit ihrer Familie in Manavgat lebt, schildert im Gespräch mit unserer Redaktion eine dramatische Situation. "Der Rauch wird immer extremer", sagt sie. Asche und Ruß fallen vom Himmel. Der Boden sei mit einer schwarzen Schicht bedeckt, sagt sie. "Es ist so schlimm und wir hoffen wirklich das nicht noch Schlimmeres passiert." Sie hätten bereits ihre Koffer gepackt, auch das örtliche Krankenhaus sei evakuiert worden. "Die Situation macht Angst. Der ganze Himmel ist orange. Aktuell ist nicht absehbar, wie es weiter geht."

Ein anderer deutscher Urlauber berichtet unserer Redaktion von einer extremen Verunsicherung. Wegen der Asche in der Luft ist die Familie die meiste Zeit in ihrem Hotelzimmer. "Wir sind gerade mittendrin im TUI Blue, haben keinen Strom mehr. Die Hubschrauber holen vor unserem Strand das Wasser zum Löschen. Hier ist alles so dunkel, wie in der Abenddämmerung. Mal sehen wie es weiter geht."

Auch an anderen Orten der Türkei sind Waldbrände ausgebrochen, wie türkische Medien berichten. Demnach brenne es auch in den Städten Osmaniye, Adana und Mersin. In der Stadt Kayseri ist das Feuer inzwischen unter Kontrolle.

Interaktive Karte: So trifft der Klimawandel Ihre Gegend

Bürger wollen helfen, das Feuer zu löschen

"Das Feuer ist in die Wohngebiete eingedrungen. Viele Häuser und Arbeitsplätze sind niedergebrannt. Es breitete sich bis ins Zentrum von Manavgat aus", sagte Sükrü Sözen, Bürgermeister von Manavgat, dem Fernsehsender CNN Türk. Bürger bewaffneten sich nach Angaben einer Reporterin von TRT-News mit Wasserflaschen und Schläuchen, um das Feuer zu löschen.

Mindestens drei Menschen sind ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt. Die Behörden nahmen Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf, nachdem die Brände am Mittwoch gleichzeitig an vier verschiedenen Stellen östlich des Badeortes ausgebrochen waren.

Nach Angaben des Katastrophenschutzes wurden mindestens 122 Menschen verletzt, 58 von ihnen waren am Donnerstag noch im Krankenhaus. 18 Dörfer und Siedlungen in der Region Manavgat wurden evakuiert.

Manavgat yanıyor! Tarım ve Orman Bakanı Dr Bekir Pakdemirli’nin de orman yangınını yerinde yönetmek üzere bölgeye hareket ettiği bildirildi. #manavgatyanıyor #manavgat #antalya pic.twitter.com/vjp05k2dzK — Antalya Hakkinda (@HakkindaAntalya) July 28, 2021

Muhittin Böcek, Bürgermeister der rund 60 Kilometer entfernten Stadt Antalya, sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, Touristengebiete seien nicht bedroht. Laut Medienberichten habe der Rauch mittlerweile aber auch Teile des Gebiets Side erreicht. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. Böcek vermutete Brandstiftung. Bis zum Nachmittag war das Feuer nach Behördenangaben „teilweise“ unter Kontrolle.

Waldbrände in der Türkei - Karte zeigt Orte

Auf dieser Google-Maps-Karte sehen Sie den ungefähren Ort des Waldbrandes. Bei Darstellungsproblemen bitte auf diesen Link klicken.

(kat/bekö/aknv/dpa/AFP)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama