Die Türkei verzeichnet Ende Juli 14.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Steigen die Zahlen weiter, ist der Urlaub für einige Deutsche in der beliebten Türkei in Gefahr.

Steigende Corona-Zahlen in der Türkei

Berlin. Die Türkei ist ein beliebtes Reiseziel der Deutschen. Doch das Land ist als Corona-Risikogebiet eingestuft. Was Urlauber wissen müssen.

Die Türkei ist bei Deutschen ein beliebtes Urlaubsziel - allerdings ist das Land als Risikogebiet eingestuft

Inzwischen wurden die Corona-Regeln weitgehend gelockert, einige Vorschriften gibt es aber noch

Was muss man im Türkei-Urlaub beachten? Lesen Sie hier alles, was Sie wissen müssen

Nachdem sich die Corona-Lage in der Türkei zunächst entspannt hatte, steigen die Infektionszahlen nun wieder. Das beliebte Urlaubsziel der Deutschen wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) immer noch als Risikogebiet eingestuft. Was das für den Urlaub bedeutet, lesen Sie hier.

Gibt es eine Reisewarnung für die Türkei?

Das RKI stuft die Türkei als einfaches Risikogebiet ein. Eine Reisewarnung gibt es nicht. Das Auswärtige Amt (AA) rät von nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Türkei lediglich ab.

Muss ich nach dem Türkei-Urlaub in Quarantäne?

Personen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen sich grundsätzlich direkt nach ihrer Ankunft in Deutschland für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Die Quarantäne kann aber verkürzt werden oder komplett entfallen. Voraussetzung: ein negativer Corona-Test oder ein Nachweis über Impfung oder Genesung. Die Nachweise werden über das Einreiseportal der Bundesrepublik übermittelt.

Wie läuft die Einreise in die Türkei ab?

Seit März müssen sich Türkei-Urlauber 72 Stunden vor der Einreise online mit einem Formular auf der Website des türkischen Gesundheitsministeriums registrieren. Im Anschluss erhalten sie einen Genehmigungscode, den sogenannten "HES-Code". Dieser muss bei Kontrollen im Land vorgezeigt werden.

Bei der Einreise in die Türkei muss eines der folgenden Dokumente vorgelegt werden:

Ergebnis eines negativen PCR-Tests (nicht älter als 72 Stunden)

(nicht älter als 72 Stunden) Ergebnis eines negativen Antigen-Tests (nicht älter als 48 Stunden vor Ankunft)

(nicht älter als 48 Stunden vor Ankunft) Amtlicher Nachweis einer vollständigen Impfung (mindestens 14 Tage vor Ankunft)

(mindestens 14 Tage vor Ankunft) Amtliche Dokumentation einer Genesung von einer Covid-19-Infektion (nicht älter als 6 Monate)

Ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren. Außerdem gelten die Regeln nicht für Transitpassagiere. Flugreisende müssen die Dokumente beim Check-in vorzeigen.

Am türkischen Flughafen werden bei der Ankunft Temperaturmessungen durchgeführt und bei erhöhter Körpertemperatur oder anderen Corona-Symptomen zusätzliche Gesundheitsuntersuchungen angeordnet.

Außerdem können bei der Einreise in die Türkei stichprobenartige PCR-Tests angeordnet werden. Nach diesen Tests kann man unmittelbar an sein Urlausbziel weiterreisen. Bei einem positiven Testergebnis erfolgt die Behandlung nach den türkischen Leitlinien.

Welche Corona-Maßnahmen gibt es in der Türkei?

Seit 1. Juli 2021 sind viele Covid-19-Beschränkungen in der Türkei - zum Beispiel die strenge Ausgangssperre - aufgehoben. Diese Regeln müssen Sie derzeit beachten:

Im gesamten öffentlichen Raum, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es eine Maskenpflicht

Es gelten Abstandsregeln : Mindestens drei Schritte muss man von anderen Personen entfernt sein

: Mindestens drei Schritte muss man von anderen Personen entfernt sein Für viele Aktivitäten braucht man den HES-Code , den man schon mit der Registrierung vor der Einreise erhält. Alternativ kann man ihn auch in der Türkei per SMS oder App bekommen

, den man schon mit der Registrierung vor der Einreise erhält. Alternativ kann man ihn auch in der Türkei per SMS oder App bekommen Im öffentlichen Raum gibt es ein Rauchverbot

Restaurants und Cafés sind in der Türkei geöffnet. Allerdings darf in Bars und ähnlichen Einrichtungen nur bis Mitternacht Musik gespielt werden

Das Auswärte Amt (AA) rät, zusätzlich die Hinweise lokaler Behörden zu beachten. Denn bei Verstößen gegen die Hygieneregeln drohen Geldstrafen

Welche Corona-Maßnahmen treffen Hotels in der Türkei?

Türkische Hotels hoffen weiterhin auf Touristen im Sommer. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Hoteliers und das Ministerium für Kultur und Tourismus mitteilte, gibt es bereits seit vergangenem Jahr konkrete "Hygiene-Anweisungen":

Wärmebildkameras an den Hoteleingängen

Gepäck soll am Eingang mit Desinfektionsmitteln behandelt werden

Kein Buffet, sondern individuell servierte Mahlzeiten

Sicherheitsabstand am Pool und am Strand

Abgepackte Handtücher für den Pool

Zimmer sollen nach der Abreise mindestens 24 Stunden lang frei bleiben, bevor sie wieder neu belegt werden

An Hotels und Restaurants mit guten sanitären Bedingungen wird das Gütesiegel "Sicherer Tourismus" anhand von 132 Kriterien vergeben. Dafür müssen die Hotels unter anderem einen eigenen Quarantäne-Flügel für Touristen einrichten, die positiv auf Covid-19 getestet wurden.

In einem Luxushotel an der Mittelmeerküste erinnern Bodenmarkierungen an die Abstandsregeln. Vor Aufzügen und Restaurants ist Desinfektionsgel platziert, das Personal trägt Schutzmasken. "Wir mussten unsere Betriebe umgestalten", berichtete Sururi Corabatir, Präsident des türkischen Hotelierverbands, 2020. Und er versprach zugleich: "Trotz dieser zusätzlichen Ausgaben werden wir die Preise nicht erhöhen."

Zudem führten die Behörden eine Krankenversicherung für umgerechnet rund 23 Euro ein, die Reisende bei ihrer Ankunft abschließen und damit ihre Krankenhauskosten im Falle einer Covid-19-Behandlung abdecken können.

In Istanbul haben die Restaurants wieder geöffnet. Foto: Chris McGrath / Getty Images

Kann ein gebuchter Urlaub in die Türkei storniert werden?

Eine kostenfreie Stornierung ist dann möglich, wenn die Reise aufgrund von unvermeidbaren Umständen gecancelt werden muss - die Einstufung zum Risikogebiet zählt dazu. Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts gilt ebenfalls als starkes Indiz für derartige Umstände. Bei Reisen in die Türkei, die noch nicht unmittelbar bevorstehen, lohnt es sich, die Infektionslage im Urlaubsland so lange wie möglich zu beobachten. (day/raer)

