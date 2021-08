Ankara. Die zahlreichen Waldbrände in der Türkei sind nach zehn Tagen noch nicht unter Kontrolle. Doch nun könnte es endlich Hoffnung geben.

Die Türkei kämpft noch immer gegen die schwersten Waldbrände seit Jahren. Auch am zehnten Tag seit dem Ausbruch der Feuer seien zwölf Brände noch immer nicht unter Kontrolle, wie das Kommunikationsbüro des Präsidenten am Freitag mitteilte. Besonders betroffen sind die süd-und westtürkischen Küstenregionen Antalya, Marmaris, Bodrum und Milas. Auch Wohngebiete sind von den Flammen bedroht.

In Milas verschlangen Feuer in der Nacht mehrere Viertel, die zuvor evakuiert worden waren, wie lokale Behörden mitteilten. Das Feuer dort sei inzwischen unter Kontrolle, an anderer Stelle rücke es jedoch weiter auf Wohngebiete vor.

Seit dem Ausbruch der Brände am vergangenen Mittwoch sind Schätzungen zufolge mindestens 100.000 Hektar Wald und Felder den Flammen zum Opfer gefallen. 16.000 Hektar Fläche verbrannten nach Angaben lokaler Behörden alleine in Marmaris. Insgesamt brachen mehr als 200 Waldbrände aus. Lesen Sie auch: Türkei: So bringt die Feuerkatastrophe Erdogan in Bedrängnis

Waldbrände: Türkei und Griechenland wollen sich helfen

Die Flammen werden angefacht von der extremen Hitze, die die Mittelmeerregion plagt, und einem starken Wind. Außenminister Mevlüt Cavusoglu, der seinen Wahlkreis in Antalya hat, machte am Donnerstagabend etwas Hoffnung: Der Wind werde am Freitag in Antalya nachlassen und man hoffe, die Brände dort unter Kontrolle zu bringen. Mehr zum Thema: Türkei: Schwere Waldbrände wüten - Warnung für Urlauber

Neben der Türkei kämpft auch Griechenland gegen schwere Waldbrände. Nun haben die beiden Staaten beschlossen, sich gegenseitig bei der Bekämpfung von Bränden zu helfen - wenn die Feuer im jeweils eigenen Land unter Kontrolle gebracht wurden. Dies teilte der griechische Außenminister Nikos Dendias am Freitag mit, nachdem er mit Cavusoglu telefoniert hatte. Die beiden Nachbarstaaten streiten sich seit Jahrzehnten um Hoheitsrechte in der Ägäis und um die Zypernfrage. In den vergangenen Monaten hatte sich die Lage weiter zugespitzt.

