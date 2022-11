Der TÜV Rheinland stellte im Jahr 2022 bei 23,5 Prozent aller Fahrzeuge in NRW erhebliche Mängel bei der Hauptuntersuchung fest.

Hauptuntersuchung TÜV in NRW: Mängelquote bei Autos steigt deutlich an

Essen. In NRW ist die Anzahl an Autos, die beim TÜV erhebliche Mängel vorweisen, deutlich gestiegen. Die Gründe sind laut dem TÜV Rheinland vielfältig.

Die Anzahl der Pkw in Nordrhein-Westfalen, die bei der Hauptuntersuchung des TÜV erhebliche Mängel aufweisen, ist im Jahr 2022 deutlich gestiegen. Einer aktuellen Analyse des TÜV Rheinland zufolge stieg die Mängelquote in NRW auf 23,5 Prozent an, 2021 waren es nur 19,1 Prozent (2020: 20,3 Prozent). Die Anzahl der Wagen, die auf Anhieb eine TÜV-Plakette erhielten, sank damit um mehr auf vier Prozentpunkte auf 76,5 Prozent. Dies sei „eine schlechte Nachricht für die Verkehrssicherheit im Bundesland“, so Steffen Mißbach vom TÜV Rheinland.

Auch bundesweit verzeichnet TÜV deutlich mehr Mängel bei Pkw

NRW schließt sich damit dem bundesweiten Trend an, auch hier stieg die Mängelquote deutlich an. Wurden 2021 nur an 17,9 Prozent der untersuchten Fahrzeuge erhebliche Mängel festgestellt, waren es 2022 schon 20,2 Prozent. Die Sachverständigen der verschiedenen TÜV-Unternehmen werteten die Untersuchungsergebnisse von 9,6 Millionen Fahrzeugen aus.

Bei der Hauptuntersuchung erhalten Fahrzeuge, die mängelfrei sind oder nur geringe Mängel aufweisen, eine Plakette. 2022 wiesen 69,1 Prozent der Fahrzeuge keinerlei Mängel auf, bei 10,7 Prozent wurden geringe Mängel festgestellt.

Am häufigsten bemängelt wurden bei der Untersuchung erneut die Beleuchtung, gefolgt von Problemen an den Bremsen und Ölverlust. Auch an Auspuff, Achsen, Rädern und Reifen wurden häufig Schäden festgestellt.

TÜV-Experte: Bei Instandhaltung älterer Fahrzeugen sparen Halter

Die Gründe für die gestiegenen technischen Mängel sind nach dem TÜV Rheinland vielfältig. So nennt Mißbach eine geänderte Struktur des Fahrzeugbestands und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung als möglichen Grund. Zudem werde womöglich bei der Wartung und Instandhaltung älterer Fahrzeuge mehr gespart. Sicher sei laut dem TÜV-Experten aber: „Aufgrund der großen Zahl von Hauptuntersuchungen, die wir auswerten, geben die Ergebnisse auch einen Hinweis auf die technische Qualität von Fahrzeugmodellen und deren Entwicklung im Lauf der Zeit.“

Und mit welchem Automodell erhalten Fahrzeughalter am ehesten die TÜV-Plakette? Unter allen zwei- und dreijährigen Autos hatte in diesem Jahr die Mercedes B-Klasse am wenigsten Probleme, gefolgt vom Mercedes GLC und VW Golf Sportsvan sowie Audi Q3 und Q2. (az)

