Berlin. Der Schauspieler über seine neue Rolle als trauernder Vater, seinen Umzug nach Berlin und die Zukunft von „Tatort“-Kommissar Murot.

Seine Auftritte als „Tatort“-Kommissar Felix Murot sind jedes Mal ein Ereignis: Ulrich Tukur (63) gehört zu Deutschlands renommiertesten Schauspielern und macht aus jeder Rolle ein Kabinettstück.

Im Fernsehfilm „Meeresleuchten“ (17.2., 20.15 Uhr, ARD) spielt er einen erfolgreichen Geschäftsmann, der den Tod seiner Tochter bei einem Flugzeugabsturz nicht verkraftet: Um seine Trauer zu verarbeiten, zieht er in ein Ostsee-Dorf in der Nähe des Unglücksorts und eröffnet eine kleine Kneipe.

Herr Tukur, Ihr neuer Film „Meeresleuchten“ dreht sich um das Thema Trauer. Wie soll man dereinst mal um Sie trauern?

Ulrich Tukur: Erst neulich habe ich mich mit Freunden darüber unterhalten, wo und wie man uns dereinst verscharren soll. Ich konnte es nicht sagen. Nur will ich mich auf keinen Fall verbrennen lassen. Ich habe einen solchen Vorgang einmal beobachtet und fand ihn infernalisch. Ich schiebe also den Gedanken erst mal von mir, auch wenn er drohend am Horizont steht. Aber um Ihre Frage zu beantworten: Ich hätte schon gern, dass alle Menschen am Boden zerstört sind, wenn ich tot bin (lacht).

In dem Film spielen Sie einen Mann, dessen Tochter bei einem Flugzeugabsturz stirbt. Ging Ihnen das Thema unter die Haut?

Tukur: Ich selbst habe noch nicht erlebt, dass mir jemand unerwartet von der Seite gerissen wurde. Aber Trauer ist mir wohlbekannt – mein Leben ist voll davon. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man Menschen verliert, wenn Liebgewordenes verschwindet. Nichts bleibt, alles ist flüchtig, und diese Erkenntnis tut manchmal weh. Man darf, man soll sogar trauern, denn die Melancholie ist dem Leben ja nicht abgewandt, sie verleiht uns Würde in diesem absurden Theater.

Auch Umzüge können Trauer auslösen, weil man Vertrautes verliert. War das bei Ihrem Umzug von Venedig nach Berlin so?

Tukur: Ja, ein bisschen schon. Wir haben 20 Jahre in Venedig gelebt, am Ende aber hatte ich das Gefühl, dass unsere Zeit dort vorbei war. Als wir dann die Wohnung verkauft hatten und tatsächlich unsere Freunde und diese herrliche Stadt verließen und nach Berlin kamen, kriegte ich einen Schreck: Oh Gott, war das jetzt der richtige Schritt? Dann kam das Heimweh.

Ich bin jetzt ein Jahr hier, aber immer noch nicht wirklich angekommen. Ich fremdele ein wenig mit Berlin, mit meinem Vaterland, im Gegensatz zu meiner Frau, die sich schnell mit der Stadt verbunden hat.

Der Protagonist des Films bricht alle Brücken hinter sich ab und beginnt ein völlig neues Leben. Haben Sie sich auch schon gefragt, ob Ihr Leben ganz anders aussehen könnte?

Tukur: Ja, natürlich, aber ich hadere nicht mit meinem Leben, ich hatte wirklich sehr viel Glück. Ich habe tolle Dinge machen können, ich habe interessante Menschen kennengelernt, ich habe an den schönsten Orten der Welt gelebt. Ich habe nicht den geringsten Anlass, unzufrieden zu sein.

Aber nach fast 90 Filmen und den vielen Jahren am Theater, denke ich manchmal: Eigentlich ist die Arbeit getan. Was mache ich denn jetzt noch? In 16 Jahren werde ich 80. Soll ich mich noch einmal neu aufstellen, und wenn, was könnte das sein?

Lesen Sie hier: Glücklich im Alter: Wie Sie zu innerer Zufriedenheit finden

Wie geht es mit dem „Tatort“ weiter?

Tukur: Wir haben im Herbst den zehnten Fall gedreht, unter der Regie von Rainer Kaufmann, mit großartiger Besetzung: Angela Winkler, Karoline Eichhorn, Lars Eidinger. Martin Rauhaus hat das Drehbuch geschrieben, das wieder einen großen Haken schlägt. Die „Tatorte“, die ich mit dem Hessischen Rundfunk mache, sollen ja auch überraschen; man darf alles, man darf uns nur nicht auf die Schliche kommen.

In diesem Fall geht es um die Ermordung eines Philosophieprofessors und um seine kaputte Familie. „Murot und das Prinzip Hoffnung“ ist der Titel. Passt sehr gut in unsere Zeit. Für kommenden Herbst bin ich dann mit der Regisseurin Emily Atef verabredet.

Das sind die beliebtesten Tatort-Kommissare Das sind die beliebtesten Tatort-Kommissare

Also sind Sie der Rolle als Felix Murot noch nicht überdrüssig?

Tukur: Noch nicht. Solange der HR so mutig bleibt und der verantwortliche Redakteur die Qualität über die Einschaltquote stellt, mache ich weiter. Filme sollen unterhalten, aber auch fordern. Entgegen der dezidierten Meinung vieler Fernsehmacher ist es wichtig, sich hin und wieder auch mal anzustrengen. Substanz ist kein Übel. Aber irgendwann erledigt sich jede Rolle biologisch. Einem 96-jährigen Schauspieler nimmt man den Hauptkommissar nicht mehr ab.

Sie haben bekanntlich schwäbische Wurzeln, zu Ihren Vorfahren zählt der Stuttgarter Dichter Gustav Schwab. Gibt es irgendetwas an Ihnen, das typisch schwäbisch ist?

Tukur: Ich bin nicht geizig, aber vorsichtig, und wenn ich heute Geld mit vollen Händen ausgebe, spare ich morgen an ganz idiotischen Ecken. Ich habe zum Beispiel ein Problem damit, dass meine norddeutsche Frau immer alle Lichter andreht in der Wohnung – ich lösche das Licht, wenn ich ein Zimmer verlasse. Mir tut die Glühbirne leid, die für niemanden brennt. Vielleicht ist das typisch schwäbisch.

Mehr zum Thema: Jan Josef Liefers: „Ein Leben ist kein Lego-Baukasten“