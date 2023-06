Bad Homburg. Ein Golf-Fahrer verursacht einen Unfall und flieht, kurz danach stirbt er. Die Polizei gibt erste Details über den Vorfall bekannt.

Zuerst Fahrerflucht und dann Unfall mit tödlichen Folgen. Am Freitag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Bad Homburg in Hessen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Freitagabend gegen 18:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Weiher-Geländes. Ein VW Golf-Fahrer wollte von dort aus auf die angrenzende K738 abbiegen, übersah jedoch einen entgegenkommenden Audi Q3. Es kam zur Kollision, bei der die Audi-Fahrerin unverletzt blieb.

Anstatt am Unfallort zu bleiben, flüchtete der Golf-Fahrer und setzte seine Fahrt fort. Kurz vor dem Ortseingang kam es jedoch zu einem weiteren Unfall. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des Fahrers festgestellt werden.

Golf-Fahrer verunglückt: Polizei ermittelt Umstände

Die genaue Ursache des Unfalls sowie weitere Informationen über mögliche Verletzungen des Golf-Fahrers bei der vorherigen Kollision werden derzeit ermittelt. Die betroffene Kreisstraße blieb für mehrere Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf etwa 5.000 Euro. (fmg)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama