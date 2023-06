A2: Düsseldorfer fährt auf Stauende auf -13 Verletzte

Beckum. Auf der A2 hat es am Sonntag einen Unfall gegeben, bei dem 13 Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Die Autobahn war bis zum Morgen gesperrt.

Dreizehn Menschen sind bei einem Unfall mit mehreren Autos auf der A2 im Kreis Warendorf verletzt worden - eine Frau davon schwer. Wie es zu dem Unfall am Sonntagabend zwischen Beckum und Oelde kam, sei noch unklar, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit.

Rettungshubschrauber fliegt Schwerverletzte ins Krankenhaus

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei fuhr am Sonntag ein 32-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf um 20.31 Uhr auf der A2 bei Oelde in Richtung Hannover ungebremst auf ein Stauende auf. Er und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt.

An dem Unfall waren insgesamt acht Autos beteiligt. Ein Rettungshubschrauber flog eine zunächst lebensgefährlich verletzte Fahrerin eines Ford aus Paderborn nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle in ein Krankenhaus. Die weiteren Unfallbeteiligten sind zwischen einem Jahr und 76 Jahren alt. Sie stammen aus Gütersloh, Düren, Höxter, Schaumburg, Essen und Bieberach.

A2 seit Montagmorgen wieder frei

Polizei sowie Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten die insgesamt 13 Verletzten. Das Verkehrsunfall-Aufnahmeteam des Polizeipräsidiums Münster übernahm die Ermittlungen am Unfallort. Die Autobahn 2 war ab 20.40 Uhr in Richtung Hannover komplett gesperrt. Ab Beckum war die Auffahrt auf die A2 nicht mehr möglich. Es staute sich auf zwei Kilometern. Um 2.46 Uhr in der Nacht zu Montag waren alles beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Die A2 war Montagmorgen ab 5.49 Uhr wieder befahrbar.

