Unna: Streit im Flüchtlingsheim – zwei Schwerverletzte

Unna. Zwei Männer wind in einem Flüchtlingsheim in Unna-Massen schwer verletzt worden. Sie waren von einem anderen Bewohner attackiert worden.

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung in Unna-Massen sind zwei Männer schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand habe ein 45 Jahre alter Mann zwei andere Männer attackiert, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit.

Die beiden 25 und 47 Jahre alten Männer erlitten demnach bei dem Vorfall am Mittwoch gegen 16.20 Uhr schwere Verletzungen, Lebensgefahr bestehe aber nach derzeitigem Stand nicht, hieß es weiter.

Der Beschuldigte wurde noch vor Ort festgenommen und sollte dem Haftrichter vorgeführt werden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Einzelheiten und Hintergründe blieben zunächst unklar.

(dpa)

