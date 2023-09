Land unter in Griechenland: So viel Regen wie noch nie

Land unter in Griechenland: So viel Regen wie noch nie

Berlin Starkregen und Hagel: Am Dienstagabend fegte ein Unwetter über Worms in Rheinland-Pfalz und bedeckte die Stadt mit einer Eisschicht.

Heftige Unwetter sind am Dienstagabend über Rheinland-Pfalz gezogen und haben für Zerstörung gesorgt. Am stärksten traf es dabei die Stadt Worms. Der Hagel bedeckte dort innerhalb kürzester Zeit die Straßen und Wiesen und ließ die Stadt mitten im September winterlich wirken – bei Temperaturen von knapp 20 Grad. Auf Bildern, die in den sozialen Netzwerken geteilt wurden, sehen die Hagelkörner fast wie eine dünne Schneeschicht aus.

Ein Van fährt nach einem heftigen Hagelschauer über einen winterlich anmutenden Parkplatz. Eine kräftige Unwetterzelle hatte die Stadt Worms schwer getroffen. Foto: Einsatz-Report24/dpa

Andere Fotos zeigen die Größe der Hagelkörner, die am Abend auf die Stadt einprasselten. Einige Autofahrer wurden wohl unvorbereitet von dem Unwetter erwischt.

Hagelschauer in Worms: Mehrere Gebäude beschädigt

Das Unwetter zog auch über das Umland der Stadt. Zahlreiche Felder und Acker wurden mit Hagelkörnern bedeckt – ein Winzer zeigte auf X, ehemals Twitter, ein Foto seines Weinberges, über den sich ebenfalls eine weiße Schicht zieht.

Viele Kollegen haben gerade ihre Ernte verloren. pic.twitter.com/M3JW6h5xax — Ed vom Knopf  (@Ed_vom_Knopf) September 12, 2023

Das kurze, aber extreme Gewitter mit Starkregen und Hagelschauern verursachte zahlreiche Schäden. Die örtliche Feuerwehr war am Abend im Dauereinsatz. Diverse Straßen seien überflutet worden und mehrere Gebäude hätten Wasser in den Kellern, teilte die Feuerwehr mit. In einigen Stadtteilen seien zudem Äste abgebrochen, Fenster zu Bruch gegangen oder Fahrzeuge beschädigt worden. Beim örtlichen Klinikum sei zudem das Dachfenster oberhalb der Operationssäle zerstört, auch in den Rathauskeller sei Wasser eingedrungen.

Auch in anderen Teilen der Region wüteten am Dienstag Unwetter. Im Rhein-Lahn-Kreis starb ein Mann, nachdem er von einem Blitz getroffen wurde. Der 43-Jährige war mit seinem Roller unterwegs gewesen. (csr/mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama