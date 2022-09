NRW: Wetterdienst warnt vor Gewitter und Starkregen

Wie verhält man sich, wenn man im Freien von einem Gewitter überrascht wird? Wir geben Tipps, wie man sich am besten schützt.

Essen. In der Nacht veröffentlichte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Unwetter-Warnungen für den Westen Deutschlands: Gewitter und Starkregen möglich.

Nachdem die ersten kräftigen Schauer aus der Nacht nachgelassen haben, müssen die Menschen im Westen Deutschlands am Mittwoch weiter mit starken Gewittern rechnen.

Für Teile von Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen veröffentlichte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht amtliche Warnungen. „Eine Tiefdruckrinne über Südwestdeutschland verlagert sich mit feuchtwarmer und instabiler Luft nordostwärts“, hieß es.

Sturmböen bis 70 Stundenkilometer möglich

Zudem müsse mit schauerartigem Regen und lokal auch Starkregen gerechnet werden. Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 Stundenkilometer seien möglich. Die Menschen sollten besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel und andere Gegenstände achten, warnte der DWD. Während des Platzregens seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Am Vormittag Tag dürften sich die Gewitter laut DWD zunächst etwas abschwächen. Die Bewölkung lockere im Laufe des Tages auf, zum Abend sind vereinzelt noch Schauer und Gewitter möglich, die am Abend aber wieder kräftiger werden können. Auch dann seien wieder lokaler Starkregen und Unwetter möglich. Die Temperaturen am Mittwoch liegen zwischen 23 und 27 Grad.

Am Donnerstag bleibt es wechselhaft, auch dann sind weiter Gewitter und Starkregen möglich. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama