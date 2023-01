Wetter in NRW: Weiter Warnung vor Straßenglätte

Wetter in NRW: Am Freitag wohl kein Schnee im Ruhrgebiet

Essen. Das Wetter in NRW bringt eine Schneepause an Rhein und Ruhr. Auch soll es dort etwas milder werden, doch ab Donnerstag steht erneut Frost bevor.

Nach dem Schnee ist vor dem Schnee - aber bis dahin steht zumindest an Rhein und Ruhr in den kommenden Tagen erstmal niederschlagsfreies Wetter in NRW an. Nach wie vor aber ist mit Straßenglätte zu rechnen, vor allem Nachts, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Sonntag. Auch wenn die Temperaturen ab Montag wohl etwas milder werden - tagsüber sind bis zu 5 Grad möglich, voraussichtlich bis Mittwoch.

Am Sonntag kann es örtlich noch schneien, sagt Yvonne Engemann, Meteorologin beim DWD in Essen, vor allem im Bergland und in den Höhenlagen Ostwestfalens kann es auch am Nachmittag noch leichte Schneeschauer geben. In den übrigen Landesteilen aber gehe der Schnee in Schneegriesel über, weil die Tagestemperaturen sich im Flachland über den Gefrierpunkt bewegen, teilte Engemann mit.

Wetter in NRW: Ab Donnerstag soll es wieder frostig werden

Die Nacht zu Montag wird es jedoch landesweit wieder frostig, was zu Straßenglätte führen kann, auch am Montagmorgen. Zwar soll es weitgehend bewölkt bleiben, doch wo die Wolkendecke in der Nacht aufreißt, da kann es örtlich stärker gefrieren, warnt der DWD.

Am Montag bleibt es dicht bewölkt in NRW, sagt der DWD. Im Bergland sind Schneegriesel möglich, aber auch Sprühregen, der dann auf dem Boden auch tagsüber gefrieren kann. Auch für die Nacht zu Dienstag und Dienstagfrüh warnt der DWD vor Straßenglätte.

An Rhein und Ruhr soll es indes bis zur Wochenmitte nicht regnen oder schneien. Aber ab Donnerstag ist dann NRW-weit auch in den Tieflagen wieder Schnee möglich, weil die Temperaturen dann wieder sinken, hieß es beim DWD. Genaueres sei aber erst in den nächsten Tagen abzusehen.

Gute Bedingungen für Skigebiete im Sauerland

Unterdessen hatte die Wintersport-Arena Sauerland angekündigt, dass an diesem Wochenende an die 90 Skilifte in der Region in Betrieb seien; knapp 130 Lifte gibt es. "Die Wintersport-Bedingungen sind super", hieß es bei der Wintersport-Arena. Es habe ordentlich Neuschnee gegeben.

