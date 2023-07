Berlin Wer Urlaub in der Saison macht, sollte sich sein Reiseziel gut überlegen. Wie Sie durch Reisen zu unbekannten Orten Geld sparen können.

Lange galten die Deutschen als Reiseweltmeister. Und auch, wenn sie diesen Titel inzwischen abgegeben haben, zieht es viele von ihnen noch immer in die Ferne. An der Cote d'Azur ins Mittelmeer hüpfen, in New York durch die Gassen zwischen den Hochhäusern schlendern oder auf Malta mittelalterliche Prachtbauten bewundern? Dabei können wenige Tage schon ein Vermögen kosten. Besonders, wer nicht früh genug bucht muss oft mit hohen Preisen rechnen.

Damit man dennoch einen preiswerten Urlaub machen kann, lohnt es sich nach unbekannteren Urlaubszielen Ausschau zu halten. Denn dort kann oft einiges an Geld gespart werden. Wir zeigen, welche weniger bekannte Orte einen günstigen Urlaub bieten können.

Günstiger Urlaub in Albanien: Albanische Riviera statt Griechenland

Eine günstige Alternative für den Sommerurlaub ist eine Reise an die Albanischen Riviera. Die Küste im Südwesten Albaniens bietet eine atemberaubende Natur, Strände und charmante Küstenstädte. Dazu kommt die spannende Geschichte des Landes, die man durch den Besuch historischer Orte erleben kann. Sehenswert sind etwa die Burg von Porto Palermo, zahlreiche Kirchen oder die Burg von Sopot.

Preislich ist Albanien unter den günstigen Reisezielen. Flug- und Hotelkosten beginnen bei etwa 50 Euro pro Flug oder Nacht. Einfachere Unterkünfte im Land sind teilweise schon für etwa 15 Euro pro Nacht verfügbar. Dazu kommt eine günstige Verpflegung zwischen 20-30 Euro pro Tag, wie mehrere Reiseportale angeben.

Zum Vergleich: Ein Hinflug auf die beliebte Urlaubsinsel Teneriffa beginnt für den gleichen Zeitraum bei 71 Euro. Unterkünfte gibt es ab 30 Euro, Hotels starten bei etwa 79 Euro pro Person.

Günstige Reise nach Kroatien: Zagreb für Fans von Kirchen und Kathedralen

In Kroatien sind die Unterkünfte zwar oft teurer, doch man kann bei den Flügen sparen oder sogar mit dem Auto anreisen. Schon ab 21 Euro kann man zum Beispiel ab Düsseldorf nach Zagreb fliegen. Unterkünfte und Hotels sind ab etwa 50 Euro verfügbar.

Als Hauptstadt Kroatiens hat Zagreb viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Beispielsweise die Bischofsstadt Kaptol mit ihren Kathedralen und Kirchen. Oder auch der Cibona-Tower, der mit 92 Meter das höchste Gebäude der Stadt ist.

Wer lieber an den Strand will, kann nach Zadar fliegen. Ab 23 Euro gibt es Verbindungen ab Bremen. Unterkünfte findet man ab 50 Euro pro Nacht. Hotelpreise beginnen bei 65 Euro pro Person und Nacht.

Urlaub in Montenegro: Kleine Bergdörfer und Küstenstädte

Kroatiens Nachbarland Montenegro hat in den vergangenen Jahren einen deutlichen Anstieg bei der Zahl der Touristen erlebt. Kein Wunder: Mit seiner Küstenlandschaft, kleinen urigen Bergdörfern und historischen Küstenstädten wie Kotor, Budva und Herceg Novi hat das Land einiges zu bieten.

Und dennoch ist es noch eines den günstigeren Reisezielen. Hotels und Unterkünfte sind in der Hauptsaison schon ab 15 Euro pro Nacht verfügbar. Ab 50 Euro kann man zum Beispiel von Dortmund nach Podgorica fliegen.

Günstige Fernreise nach Bolivien: Vergleichsweise billig nach Südamerika

Personen, die es eher nach in die Ferne zieht, sollten Bolivien auf ihre Bucket-List schreiben. Mit der Mischung aus indigener Kultur und modernem Stadtleben hat das Land einiges zu bieten. Die Kosten für Unterkünfte, Transport und Essen sind im Vergleich zu anderen südamerikanischen Staaten relativ niedrig.

Unterkünfte gibt es je nach Lage im Land schon für 10 Euro pro Nacht. Dafür gehen die Flüge ins Geld, schließlich sind sich doch um einiges länger. Ab 514 Euro kann man von Frankfurt am Main nach Santa Cruz de la Sierra im südöstlichen Bolivien fliegen.

Ab nach Nicaragua – günstig ins Land der Vulkane

Ein wenig günstiger ist da die Reise nach Nicaragua. Das mittelamerikanische Land ist ein Geheimtipp für Reisende, die nach preiswerten Zielen suchen. Nicaragua bietet schöne Strände, aktive Vulkane und von der Kolonialgeschichte beeinflusste Städte wie Granada.

Unterkünfte, Transportmöglichkeiten und Lebensmittel sind in Nicaragua in der Regel erschwinglich. Flugkosten beginnen bei etwa 470 Euro. Unterkünfte gibt es ab 12 Euro pro Nacht – allerdings sind die Standards mitunter niedriger als in Europa.

Urlaub in Georgien: Günstiges Ziel für Wein- und Bergliebhaber

Georgien – das Land am östlichen Rand Europas, ist ein echter Geheimtipp. Es ist bekannt für seine atemberaubende Berglandschaft, historische Städte wie Tiflis und seine einzigartige Weintradition. Georgien bietet eine Mischung aus europäischer und asiatischer Kultur zu günstigen Preisen.

Für weniger als 20 Euro können teilweise schon Unterkünfte gebucht werden. Flüge gibt es bereits ab 50 Euro. Dazu berichten Reiseblogger von einer sehr preiswerten Verpflegung.

Günstiger Urlaub in Rumänien – Timișoara statt Wien

Timișoara, auch „Klein Wien“ genannt, ist eine charmante Stadt in Rumänien – mit einer reichen Kultur und Geschichte. Die Stadt bietet wunderschöne Plätze, Museen und eine lebendige Atmosphäre. Die Lebenshaltungskosten in Timișoara sind im Vergleich zu anderen europäischen Städten niedrig.

Flüge gibt es bereits für 50 Euro, Unterkünfte ab etwa 30 Euro pro Nacht. Besonders im Vergleich zu beliebten europäischen Städten ist Timișoara günstig. (ari)

Die angegebenen Preise wurden rund sechs Wochen im Voraus für den Zeitraum 18. bis 21. August über die Plattformen booking.com, skyscanner.de, tui.com und airbnb.de kalkuliert. Je nach Plattform und Anbieter können sie variieren.

