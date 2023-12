Berlin Viele beschäftigen sich schon jetzt mit den Planungen für den Sommerurlaub – und buchen. Frühbucherrabatte dürften ein Grund dafür sein.

Die Reiselust ist nach der Corona-Pandemie wieder ungebrochen. Schon jetzt machen sich viele Menschen Gedanken, wohin es im nächsten Sommerurlaub gehen soll – und immer mehr buchen ihren Urlaub mit extrem großen Vorlauf. Zu dieser Einschätzung kommt der größte deutsche Reiseveranstalter „Tui“. Demnach sei im Vergleich zum Vorsommer die Zahl der Frühbucher für 2024 erneut um ein Viertel gestiegen, wie der Reiseveranstalter mit Blick auf die eigenen Buchungszahlen mitteilte. Grund dafür dürften untere anderem beträchtliche Rabatte sein. Mallorca, die Türkei, Griechenland, Ägypten und die kanarischen Inseln gehören aktuell zu den nachgefragtesten Zielen.

Urlaub buchen – Tui-Chef: „Die beliebteste Buchungszeit steht kurz bevor“

Die beliebteste Buchungszeit stehe kurz bevor, sagte Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert. „Ende Dezember, Anfang Januar erwarten wir nochmals einen deutlichen Anstieg der Buchungen.“ Zu Beginn der Frühbucherphase sehe man eine deutlich höhere Nachfrage. „Die Reisenden wissen, dass beliebte Strände und Hotels schneller vergriffen sein können und kommen wieder früher ins Reisebüro“, so Baumert.

Die Corona-Pandemie und ihre Unwägbarkeiten hinsichtlich möglicher Reisebeschränkungen hatte die Menschen bei längerfristigen Buchungen zurückhaltend werden lassen. Doch inzwischen zeigt die Tendenz in die andere Richtung - die Zahl derer, die früh buchen, nimmt zu, wie neben Tui auch andere Reiseveranstalter sagen.

Urlauber im Sommer 2024: Mallorca beliebtes Reiseziel

Und wohin zieht es die Menschen? Für den Sommer 2024 liege Mallorca bei den Buchungen auf der Mittelstrecke aktuell meilenweit vorn. Hier erwartet Tui Deutschland laut Baumert eine höhere Nachfrage denn je. Dahinter folgt Antalya an der türkischen Riviera. Die Türkei nehme weiter Fahrt auf, so Baumert. „Hier wollen wir erstmals die Marke von einer Millionen Gäste aus Deutschland überspringen.“

Auch bei den Buchungen für Griechenland deuten die Zahlen dem Veranstalter zufolge in Richtung Allzeithoch. Besonders gefragt seien die Inseln Kreta, Rhodos und Kos. Dahinter folgen in dieser Reihenfolge aktuell Hurghada in Ägypten, Fuerteventura, Gran Canaria, das spanische Festland und Teneriffa bei den Mittelstreckezielen.

Bei den Fernreisezielen im Sommer blieben die USA stabil an der Spitze, so Tui. Die Malediven, Thailand, Kanada und Mauritius komplettieren die Top-Fünf in diesem Segment. Die Sommersaison bei den Reiseveranstaltern läuft in der Regel von Mai bis Oktober.

Tui, alltours, FTI, ITS: Frühbucherrabatte von bis zu 60 Prozent

Möglichst früh Nägeln mit Köpfen zu machen, kann sich bei der Urlaubsbuchung gewaltig lohnen. Laut Tui gibt es bei Buchungen bis zum 28. Februar für Reisen im Sommer 2024 bis zu 40 Prozent Rabatt. Die Nachlässe bei Tui hängen zudem von Faktoren wie dem Reisedatum oder dem Abflughafen ab. Der Reiseveranstalter hatte in Berlin sein Sommerprogramm 2024 vorgestellt.

Auch bei anderen Anbietern findet man aktuell Spar-Angebote. Bei „alltours“ seien bis zu 50 Prozent Frühbucherrabatte für den Sommerurlaub 2024 möglich. Bis zum 31. Dezember 2023 könne man zudem Buchungen kostenlos umbuchen und stornieren, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

„FTI“ lockt ebenfalls mit einem hohen Preisnachlass: Bei Reisen nach Thailand kann man bis zu 50 Prozent sparen, vorausgesetzt, man bucht bis zum 31.01.2024. Der Reiseveranstalter „ITS“ wirbt sogar mit 60 Prozent Frühbucherrabatt auf „ausgewählte Angebote“. (oli/dpa)

