Berlin Manche Urlauber benehmen sich einfach daneben. Ein beliebter kroatischer Badeort ist es jetzt leid - und führt rigorose Regeln ein.

Urlauber, die sich nicht anständig benehmen können, die gibt es wie Sand am Meer. Viele beliebte Urlaubsregionen haben mittlerweile genug davon und erlassen Regeln für Strände und Innenstädte. Auch die Verwaltung der Küstenstadt Split in Kroatien hält das nun für erforderlich. Dies berichtet das österreiche Nachrichtenportal oe24.at.

Die Zahl der aufgeführten Vergehen und der nun daraus folgenden Strafen lässt erahnen, welche Szenen sich zuweilen in der beliebten Stadt abgespielen.

Urlaub in Kroatien: Dieses Verhalten wird nun bestraft

Es geht um Alkoholkonsum, um angemessene Kleidung und um Toilettengänge: Lesen Sie hier, welche Verstöße geahndet werden – und wie hoch die Strafen dafür künftig ausfallen:

Baden in öffentlichen Springbrunnen: 300 Euro Bußgeld

Wildpinkeln: 300 Euro Bußgeld

Schlafen in öffentlichen Parks und an anderen öffentlichen Plätzen: 300 Euro Bußgeld

Alkoholkonsum in der Altstadt: 300 Euro Bußgeld

Tragen von Badekleidung in der Altstadt: 300 Euro Bußgeld

Split ist nicht nur für seinen beeindruckenden Diokletianpalast aus der Römerzeit und seine etlichen traumhaft schönen Strände bekannt. Die Altstadt – von der UNESCO als Weltkulturerbe geführt – zieht auch zahlreiche Party-Freunde an, die sich in Clubs und am Strand vergnügen, immer wieder auch mit großen Mengen an Alkohol. Auch deswegen wird dieser Punkt in den neuen Regeln der Stadt explizit aufgeführt: Wer sich in der Öffentlichkeit übergibt, muss künftig 150 Euro Bußgeld zahlen.

Auslöser für die Verabschiedung der neuen Regeln waren offenbar mehrere Zwischenfälle mit Urlaubern. Immer wieder seien in sozialen Netzwerken Videos und Fotos aufgetaucht, in denen als Urlauber erkennbare Personen an öffentlichen Orten uriniert hätten, etwa in Brunnen oder Innenhöfen, oder volltrunken auf der Straße gelegen hätten. (mja)

