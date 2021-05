Immer donnerstags findet der Feiertag Christi Himmelfahrt statt. Die Männertouren haben ihren Ursprung in der Bibel.

Berlin. Am 13. Mai ist Vatertag. 2021 fallen die Bollerwagentouren meistens aus. Deshalb freuen sich Väter über ulkige WhatsApp-Glückwünsche.

Nach dem Muttertag am 9. Mai kommt der Vatertag. Väter (und andere Männer) freuen sich an diesem Tag über selbstgebastelte Geschenke - oder Bollerwagenladungen voller Bier, die sie auf den alljährlichen Touren mit ihren Freunden leeren können. Die Ausflüge müssen dieses Jahr allerdings ausfallen, denn die Corona-Pandemie hat das Land nach wie vor im Griff.

Doch auch in diesem Jahr muss kein Vater auf Aufmerksamkeit zum Herrentag verzichten. Im digitalen Zeitalter kommen Glückwünsche auch über WhatsApp und andere Messenger an. Wer zu unkreativ für schöne Sprüche ist, dem kann geholfen werden. Wir haben die besten digitalen Grüße zum Herrentag gesammelt, mit denen Sie den Männern in ihrem Leben eine Freude machen – oder sie zum Schmunzeln bringen. Und alle, denen das nicht genug ist, können ihren Lieben ja noch einen Blumenstrauß bestellen.

Schöne Sprüche und Gedichte zum Vatertag 2021:

Dürfen Kinder Noten geben: Du bekommst die Eins von mir! Denn du bist ein toller Vater und ich danke dir dafür! (von Anita Menger)

Lieber Papa, zu Deinem Ehrentag / sollst Du wissen, wie sehr ich dich mag. Du mein bester Papa, den es gibt, wirst von mir ganz doll geliebt. (von Frieder Hopf)

Viele fürchten sich davor, so zu werden wie ihr Papa. Ich fürchte mich vor dem Gegenteil.

Vater sein kann jeder, aber nur ganz besondere Menschen sind ein Papa.

Ich weiß genau, dass ich dich mag - und das nicht nur heut' am Vatertag.

Ein Mann realisiert meistens erst dann, dass sein Vater möglicherweise mit vielem Recht hatte, wenn er selbst einen Sohn hat, der ihm kein Wort glaubt.

Ein Vater ist jemand, der plötzlich Fotos in seiner Brieftasche trägt, wo vorher sein Geld war.

Lustige Sprüche zum Vatertag:

Danke Papa, dass du mich gezeugt hast, bevor das Internet meine Kindheit verderben konnte.

Vater sein, das ist nicht schwer - außer Mama will nicht mehr.

Vatertag, Vatertag - für die Leber wird's hammerhart.

Heute darfst du tun und lassen, was du möchtest - wenn Mama es erlaubt.

Lieber Papa, du bist nicht nur der Hammer, sondern der ganze Werkzeugkasten. Alles Gute zum Vatertag.

Papa: Berater, Trainer, Bauleiter, Chauffeur, Vorbild, Grillmeister, Rasenmäher, Handwerker und immer für mich da. Danke.

Bekannte Zitate zum Vatertag

Mütter wollen ihre Kinder leiten und ins Leben begleiten. Väter wollen sie formen nach ihren Normen. – Monika Kühn-Görg

Mit der Erinnerung ist es wie mit der Phase nach der Pubertät: Man kann Dinge gut finden, die der Vater gesagt hat, obwohl sie der Vater gesagt hat. – Manfred Lütz

Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. – Wilhelm Busch

(fmg)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama