Berlin. In Frankreich ist ein Mann festgenommen worden. Der Verdacht ist ungeheuerlich. Lesen Sie hier, was er seiner Frau angetan haben soll.

Spektakuläre Festnahme in Frankreich: Die Polizei nahm am Montag einen Deutschen fest, der jahrelang seine Frau gefangen gehalten und gefoltert haben soll.

Wie der französische Sender BFMTV berichtet, flog der Mann jetzt auf, nachdem es seinem Opfer am Wochenende gelungen war, mit einem entwendeten Telefon Sicherheitskräfte in Deutschland zu alarmieren. Dem Bericht zufolge gab die Deutsche an, seit 2011 von ihrem Mann festgehalten und misshandelt worden zu sein.

Opfer war nackt, unterernährt und mit Anzeichen von Folter

In französischen Polizeikreisen heißt es: Die 52-jährige Frau sei in Forbach nahe der Grenze zum Saarland in einem Wohnungszimmer entdeckt worden. Sie sei nackt und unterernährt gewesen und weise mehrere Knochenbrüche auf. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

In der Wohnung des Paares wurde dem Sender zufolge eine Folterbank gefunden. Der mutmaßliche Täter ist Mitte 50. Er sei gegen 6.00 Uhr festgenommen worden und befinde sich in Untersuchungshaft. (fmg)

