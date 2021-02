Berlin. Seit zwei Jahren wird die damals 15-jährige Rebecca vermisst. Die Polizei glaubt, dass sie tot ist. Ihre Familie hofft immer noch.

Sie wäre jetzt 17 Jahre und fast fünf Monate alt. Vielleicht hätte sie seit einiger Zeit einen festen Freund und würde deshalb im siebten Himmel schweben. Vielleicht wäre sie aber auch von Liebeskummer geplagt und würde in jenen Selbstzweifeln zu ertrinken drohen, die zu diesem Lebensabschnitt eben auch dazu gehören. Bald würde sie wohl ihren Schulabschluss machen und ihre Berufswünsche sondieren. Vielleicht würde es sie aber auch erstmal ins Ausland ziehen. Um die Welt zu entdecken und sich selbst – wie das eben so ist, wenn man 17 Jahre alt ist.

Ja, Rebecca Reusch wäre in diesen Wochen und Monaten in dem Alter, in dem man für Jugenderinnerungen sorgen sollte. Doch ihr Leben ist nicht mehr. Es besteht nur noch aus Erinnerungen. Und aus der Vorstellung, wie alles hätte kommen können, wenn es diesen schicksalhaften 18. Februar des Jahres 2019, den Tag, an dem Rebecca zum letzten Mal lebend gesehen wurde, einfach nicht gegeben hätte.

Rebecca Reusch: Ermittler glauben, dass der Schwager sie tötete

Es gab diesen Tag aber. Und Rebecca Reusch ist verschwunden. Und kurz vor dem Tag, an dem sich dieses Verschwinden zum mittlerweile zweiten Mal jährt, glauben die Ermittler aus Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin, dass das Mädchen, dessen Foto mit den hochgesteckten blonden Haaren, dem Schmollmund und der üppig aufgetragenen Schminke nach ihrem Verschwinden fast jeden Tag in den Zeitungen zu sehen war, nie wieder auftauchen wird. Denn Rebecca ist tot. Dessen sind sich die Ermittler sicher.

Glaubt man ihrer Version der Geschichte, wurde Rebecca Reusch in den Morgenstunden jenes 18. Februar 2019 im Wohnhaus ihrer Schwester in Berlin-Britz getötet. Von ihrem Schwager. Aus Absicht. Vielleicht aber auch nur bei einem Gefecht, das es nach einem mutmaßlich übergriffigen Verhalten des Schwagers gegeben haben könnte.

Mit diesen Fahndungsfotos sucht die Polizei seit zwei Jahren nach Rebecca Reusch Foto: dpa/Polizei Berlin / BM

Schwager von Rebecca war in Richtung Polen unterwegs

Die Ermittler haben für ihre Version etliche Indizien zusammengetragen. Sie ermittelten, dass der Schwager am Vorabend von Rebeccas Verschwinden gefeiert hatte und alkoholisiert gewesen sein dürfte. Sie werteten Rebeccas Handy aus und schlussfolgerten aus dem abruptem Abbruch eines Chatverlaufs, dass Rebecca die Kommunikation nach ihrer letzten Nachricht wohl nicht aus freien Stücken beendete.

Sie stellten Spuren von Rebecca an einer Decke fest, die sie in dem himbeerfarbenen Renault Twingo der Familie entdeckten. Sie wissen durch die Auswertung einer automatischen Kennzeichenauswertung, dass der Schwager nur wenige Stunden nach Rebeccas Verschwinden mit eben jenem Twingo auf der Autobahn in Richtung Polen unterwegs war.

Fall Rebecca: Ermittler treten auf der Stelle

Irgendwo auf diesem Weg habe er sich dann der Leiche Rebeccas entledigt, glauben die Ermittler. Er verscharrte sie wahrscheinlich in einem Wald, glauben sie. Vielleicht in jenem Wald, das auf dem Foto oberhalb dieses Artikels zu sehen ist. „Wir haben den Richtigen“, glaubten die Ermittler – und sagten dies so offen, wie es bei laufenden Verfahren zu Tötungsdelikten eher unüblich ist. Polizei und Staatsanwaltschaftwaren waren sich sicher – und ein Ermittlungsrichter bestärkte sie zunächst. Er schickte den Schwager nach Rebeccas Verschwinden in Untersuchungshaft.

Die Behörden hatten den Fall Rebecca aufgeklärt. So schien es zumindest. So war es aber nicht. Denn nur wenige Wochen später kam der Schwager auf freien Fuß. Für eine andauernde Untersuchungshaft reichten die Indizien nicht aus. Die Staatsanwaltschaft hätte Beweise gebraucht. Die gab es aber nicht. Es gibt sie bis heute nicht.

Seit jenen Tagen treten die Ermittler auf der Stelle. Wie eine Durchhalteparole klang es denn auch, was der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, vor einer guten Woche in einer Videobotschaft verkündete. „Der Fall Rebecca ist für uns kein ,cold case’“, sagte Steltner. Die Ermittlungsbehörden hätten seit Rebeccas Verschwinden „tausende von Hinweisen“ aus der Bevölkerung abgearbeitet. Hundertschaften der Polizei, Suchhunde und Polizeitaucher hätten nach Rebecca gesucht. Das Ergebnis: „Wir haben Rebecca nicht gefunden.“

Vermisst: Keine Hinweise auf freiwilliges Verschwinden von Rebecca

Hinweise, dass Rebecca „freiwillig verreist, untergetaucht oder gar entführt worden sein könnte“, gebe es nicht, sagte Steltner. An dem Verdacht gegen den Schwager habe sich nichts verändert. „Es ist ein Verdacht. Nicht mehr und nicht weniger.“

Die Erwähnung des Schwagers, die Versicherung, dass es keine Hinweise auf ein freiwilliges Verschwinden oder eine Entführung gebe – all das erwähnte Steltner nicht ohne Grund. Denn außerhalb der Ermittlungsbehörden kursiert auch eine ganz andere Version zu Rebeccas Verschwinden. Für diese Version gibt es zwar ebenfalls keine Beweise. Es gibt noch nicht einmal Indizien. Doch die Version erhält immer wieder neue Nahrung. Aus einer Quelle, die bisher nicht versiegen wollte.

Es ist die Quelle der Hoffnung. Der Hoffnung, dass der Mann, den Rebeccas Familie fest ins Herz geschlossen hatte, nämlich Rebeccas Schwager, vielleicht doch nur das Opfer eines einzigen großen Missverständnisses ist. Vor allem aber: der Hoffnung, dass Rebecca noch lebt.

In diesem Haus am Maurerweg in Britz wurde Rebecca Reusch am 18.02.2019 das letzte Mal gesehen. Ihr Schwager fuhr noch am selben Tag mit dem himbeerroten Renault in Richtung Frankfurt (Oder). Foto: Philipp Siebert

Rebeccas Familie verliert die Hoffnung nicht

Rebeccas Familie hat diese Hoffnung immer am Leben gehalten. Vor sich selbst. Gegenüber der Polizei. In Interviews mit Fernsehsendern, Zeitschriften und Zeitungen. Auch kurz vor dem zweiten Jahrestag des Verschwindens seiner Tochter sagt Bernd Reusch, der Vater von Rebecca, im Gespräch mit dem Reporter der: „Wir hoffen, dass unsere Tochter noch lebt“. Dann macht Bernd Reusch eine kurze Pause – und ergänzt: „Solange nichts anderes bewiesen ist.“

Bernd Reusch hat gerade Mittagspause, er überlegt kurz, ob er sich auf das Gespräch mit dem Journalisten einlassen soll. Doch er will reden, will etwas loswerden, den offiziellen Verlautbarungen der Ermittlungsbehörden, die seine geliebte Tochter für tot erklärt haben und den Mann, dem er seine Tochter anvertraute, immer noch der Tat bezichtigen, etwas entgegensetzen.

Ob er immer noch glaube, dass sein Schwiegersohn unschuldig sei? „Ja. Dass er etwas mit dem Verschwinden von Rebecca zu tun hat, ist Blödsinn“, sagt Bernd Reusch. Warum er die Indizienkette der Ermittler für unglaubwürdig hält, sagt er nicht. Ob es bei der Suche nach seiner Tochter etwas Neues gebe? „Es gibt keine neue Spuren. Wir hatten das letzte Mal im Mai 2020 Kontakt mit der Polizei“, sagt Bernd Reusch.

Die Ermittler sind von solchen Interviews längst genervt

Die Entfremdung zwischen Rebeccas Familie und der Polizei, nahm ihren Anfang bereits unmittelbar nach Rebeccas Verschwinden – als die Behörden den Schwager in den Fokus nahmen. Mittlerweile werfen Rebeccas Eltern den Ermittlungsbehörden Versagen vor. Zu früh habe sich die Polizei auf den Schwager konzentriert und andere Spuren nicht mehr verfolgt. Zeugen, die angaben, Rebecca nach ihrem Verschwinden gesehen zu haben, seien ebenso wenig gehört worden wie Zeugen, die ihren Schwiegersohn entlasteten.

Rebeccas Mutter glaubt, dass ihre Tochter irgendwo festgehalten werde. In der Zeitschrift „Bunte“ appellierte sie an den Täter, sich zu melden und zu sagen, wo sich Rebecca befinde. Die Ermittler sind von solchen Interviews indes längst genervt. Alle Hinweise seien bearbeitet worden, versichern sie. Das Wunschdenken der Familie sei verständlich. Es dürfe aber nicht den nüchternen Blick auf die Fakten vernebeln.

Das Problem ist: Die Faktenlage ist dünn. Dass Handy von Rebecca ist seit ihrem Verschwinden weg, ebenso eine lilafarbene Decke, die sie an dem Tag dabeigehabt haben soll. Zudem habe Rebecca kein Geld mitgenommen. Kontakte in sozialen Medien seien plötzlich abgerissen. So war Rebecca den Ermittlungen zufolge etwa sehr aktiv bei Snapchat, einer Plattform, auf der man unter anderem kleine Videos verschicken kann, die sich automatisch wieder löschen. Mit einer Freundin schrieb sich Rebecca bis kurz vor ihrem Verschwinden. Und dann: plötzlich nichts mehr.

Ein freiwilliges Abtauchen schließt die Polizei aus

Verhält sich so eine 15-Jährige, die abhauen will, aber nach Aussage ihres Umfeldes ständig online war und auf den Austausch mit ihren Freundinnen kaum eine Minute verzichten konnte? Wohl kaum, sagen Ermittler. Ein freiwilliges Abtauchen scheide aus.

Hinweise auf eine Entführung gebe es aber auch nicht. Was bleibt, sei der Verdacht gegen den Schwager. Dieser Verdacht sei plausibel. Alle Indizien würden passen. Die für eine neuerlich Verhaftung oder gar eine Anklage nötigen Beweise ließen sich aber nicht herbeiermitteln. Der Fall bleibe mysteriös. So gebe es kaum Spuren.

Selbst das Haar, das man im Auto des Schwagers gefunden habe und von dem man erst glaubte, dass es Rebecca gehöre, war dann doch nicht ihres. Im Haus ihrer Schwester in Britz, mutmaßlich Rebeccas letztem Aufenthaltsort, gab es keine Hinweise auf einen Kampf oder einen Unfall. Zur Theorie, dass der Schwager im Überschwang des Triebes über Rebecca hergefallen sein könnte, passe das nicht recht.

Warum der Verdacht dennoch so schnell auf den Schwager fiel und die Behörden ihn weiter verdächtigen, hängt vor allem auch mit einer Zeugin zusammen, die zwei Journalistinnen ausfindig gemacht haben. Sie stießen bei der Recherche für ihren Podcast „Im Dunkeln – Der Fall Rebecca Reusch“ auf eine Frau, die eine verdächtige Beobachtung gemacht hatte und dadurch einen großen Polizeieinsatz nahe einem Wald bei Kummersdorf in Brandenburg auslöste.

Stationen der Suche nach Rebecca im Berliner Umland Foto: C. Schlippes, Fotos: Polizei Berlin / bm infografik

Zeugin beobachtete einen verdächtigen Mann im Wald

In dem Podcast schildert die Frau, wie sie am Tag des Verschwindens von Rebecca einen Mann in diesem Wald beobachtete. Sie sei dort mit weiteren Personen auf Pferden unterwegs gewesen. Der Mann habe eine Baseballkappe getragen und sei zwischen den Bäumen umher gelaufen. Der Unbekannte sei direkt aus dem Wald gekommen und habe sich ständig umgesehen.

Als er die Reiterinnen bemerkt habe, habe er nach unten geschaut und seine Richtung geändert. Das wiederum deckte sich mit einer anderen Zeugenaussage. Ein Mann sah in der Nähe am selben Tag ein Auto, an das er sich wegen der auffälligen Farbe erinnerte. Es könnte der himbeerrote Renault Twingo des Schwagers gewesen sein.

War im Kofferraum des Twingo tatsächlich Rebeccas Leiche? Werden die Ermittler diese Leiche doch noch finden? In der Staatsanwaltschaft können manche diese wiederkehrenden Fragen kaum noch hören. Man tue, was möglich sei. Offiziell werde das niemand so sagen, heißt es. Aber es gebe eben Fälle, die sich trotz aller Anstrengungen niemals beweissicher aufklären ließen. Das sei schwer zu akzeptieren. Aber so sei es nun mal.

Martin Steltner, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, würde das so wohl nie so formulieren. In der Videobotschaft zeigte er sich vielmehr optimistisch. Tötungsdelikte könnten auch nach vielen Jahren noch aufgeklärt werden. „Darauf bauen wir. Auch im Fall Rebecca“, sagte Steltner Und: „Wir suchen weiter nach Rebecca.“