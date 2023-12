Am Donnerstag, 7. Dezember fallen in NRW zahlreiche Züge aus. Betroffen sind etwa die Linien RE3, RE4 und RE7. Auf einzelnen Abschnitten ist Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Deutsche Bahn Viele Zugausfälle in NRW schon vor Streikbeginn

Essen. Köln, Hamm, Aachen: Der Bahn-Streik der GDL hat noch nicht angefangen, da fallen in NRW bereits zahlreiche Züge im Regionalverkehr aus.

Am Donnerstag, 7. Dezember, kommt es in Nordrhein-Westfalen noch vor Beginn des GDL-Streiks zu Einschränkungen im regionalen Zugverkehr. Als Grund gibt die Deutsche BahnPersonalausfälle an. Für einzelne Streckenabschnitte wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Wie das Internetportal Zuginfo.NRW am Morgen mitteilte, kommt es auf folgenden Bahnstrecken zu Teil- und Komplettausfällen (Stand 9.30 Uhr):

RE 3 Düsseldorf-Hamm

RE 4 Aachen-Dortmund

RE 7 Krefeld-Rheine

RE 13 Hamm-Venlo

RE 16 Iserlohn-Essen

RE 49 Wesel-Wuppertal

RE 82 Bielefeld-Altenbeken

RB 20 Stolberg/Alsdorf-Stolberg Altstadt/Düren

RB 38 Köln Messe/Deutz-Bedburg

RB 48 Wuppertal-Bonn-Mehlem

RB 59 Dortmund-Soest

RB 71 Bielefeld-Rahden

RB 72 Bielefeld-Lüttfeld

RB 91 Hagen–Siegen/Iserlohn

S 28 Wuppertal-Kaarst

