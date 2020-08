Das Vodafone-Logo vor der Deutschland-Zentrale des Unternehmens in Düsseldorf. Am Samstag hatte Vodafone mit einer Störung zu kämpfen.

Kommunikation Vodafone-Störung: Viele Nutzer in NRW ohne Internet

Berlin. Hunderte Vodafone-Kunden klagen über Probleme mit dem Internet und Telefonie. Wir fassen zusammen, was über die Störung bekannt ist.

Vodafone hat am Samstag mit einer größeren Störung zu kämpfen. Hunderte Kunden klagen in im Netz über Probleme mit ihrer Internetverbindung, mit ihrem mobilen Datenempfang und mit dem Telefonieren.

Auf dem Portal allestörungen.de ist zu beobachten, wie um etwa 11 Uhr die Störungsmeldungen sprunghaft zugenommen haben. Grund ist laut Vodafone der Ausfall einer Station in Mönchengladbach. Vermutlich durch „Übertemperatur“ sei die Hardware an einer zentralen Station des Netzbetreibers ausgefallen, sagte ein Sprecher. Wann die Störung behoben werden kann, war am Samstagmittag noch unklar.

In einem Störungs-Forum teilt Vodafone mit: „Derzeit kommt es in einigen Teilen von Niederrhein, Krefeld, Mönchengladbach und Viersen zum Beeinträchtigungen der DSL-Internet & Telefoniedienste. Unsere Techniker sind informiert. Wir melden uns, sobald es Neuigkeiten gibt.“

Vodafone-Störung in NRW: Basisstation ausgefallen

Zunächst sollen laut Vodafone mehr als 1000 Kunden am Niederrhein betroffen gewesen sein. Einige sollen mittlerweile aber über andere Vodafone-Stationen bedient werden, hieß es am Nachmittag. Die Zahl der Betroffenen am Nachmittag betrage nur noch rund 900.

Bei Facebook hieß es von einem Service-Mitarbeiter als Antwort auf die Störungsmeldung eines Nutzers aus Kleve: „Es sind Basisstationen ausgefallen in der Umgebung. Unsere Techniker setzen bereits alles daran, das zu beheben. Sofern alles reibungslos verläuft, sollte es im Laufe des Abends wieder laufen. Einen genauen Zeitpunkt der Behebung kann ich aktuell leider noch nicht absehen. Daher kann ich an der Stelle nur um Geduld bitten.“

(ba/dpa)