Vulkanausbruch in Guatemala - Flughafen stellt Betrieb ein

Nach dem Ausbruch des Vulkans Fuego in Guatemala hat der wichtigste Flughafen des Landes in der nahen Hauptstadt Guatemala-Stadt vorerst seinen Betrieb eingestellt. Am Wochenende war eine hunderte Meter hohe Lavafontäne aus dem Vulkan geschossen; Asche stieg mehr als zwei Kilometer hoch auf.

