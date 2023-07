Hunderte Feuerwehrleute kämfpen in Griechenland gegen Waldbrände in der Nähe von Athen und auf der Ferieninsel Rhodos. Der Wetterdienst rechnet in den kommenden Tagen mit Temperaturen von bis zu 44 Grad Celsius.

Hitze in Südeuropa Waldbrände in Europa: Wo Urlauber besonders aufpassen müssen

Die extreme Hitze in weiten Teilen von Europa begünstigt starke Waldbrände – wo brennt es aktuell? Eine Übersicht finden Sie hier.

Von Temperaturen weit über der 40-Grad-Marke über Waldbrände bis zu Dürre – der Klimawandel macht sich immer stärker bemerkbar. Derzeit leiden vor allem die Menschen in Südeuropa unter der extremen Hitze und damit einhergehend unter Waldbränden und Trockenheit. Ausgestanden ist die Hitzewelle in Südeuropa noch nicht – seit Mittwoch (19. Juli) gehen die Temperaturen wieder aufwärts. Am Wochenende soll es in Athen sogar 44 Grad heiß werden – wegen der extremen Trockenheit und der Winde ist hier die Waldbrandgefahr besonders hoch.

Waldbrände in Südeuropa: Griechische Ferieninsel betroffen – Hotel und Dörfer evakuiert

Doch nicht nur für die Einheimischen sind die extremen Temperaturen und die Waldbrände eine Gefahr. Gerade jetzt in der Urlaubssaison sind stark von der Hitze betroffene Länder wie Italien oder Spanien beliebte Touristenziele. Ist die Urlaubsregion akut von Waldbränden betroffen? In diesem Artikel gehen wir auf die verschiedenen Waldbrände ein – eine erste Übersicht, in welchen Ländern es derzeit brennt:

Griechenland

Kroatien

Italien

Spanien

Griechenland ist aktuell massiv von Waldbränden betroffen. Schon seit Tagen kämpfen die Feuerwehrleute gegen insgesamt drei große Feuerfronten. Für die Waldbrände westlich von Athen kann die Feuerwehr weiterhin keine Entwarnung geben. In der Region seien seit Tagesanbruch fünf Löschflugzeuge und acht Löschhubschrauber im Einsatz, sagte ein Sprecher. Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos wurden am Mittwoch wegen eines großen Waldbrands drei Dörfer und ein Hotel evakuiert.

Thanassis Barberakis geht an der durch einen Brand zerstörten Werft seiner Familie in Mandra westlich von Athen vorbei. Die griechische Feuerwehr kämpft weiter gegen zahlreiche Brände, die im Großraum Athen am Montag ausgebrochen waren. Foto: Petros Giannakouris/AP

Südeuropa leidet unter Waldbränden: Meteorologe sicher – "Schlimmste liegt noch vor uns"

Der griechische Meteorologe Theodoros Giannaros vom Nationalen Observatorium Athen warnte im Staatssender ERT: Die Waldbrände in Griechenland könnten noch schlimmer werden. Er fühle sich an die klimatischen Bedingungen des Jahres 2021 erinnert – damals verbrannten in Griechenland viele Hektar Wald und Vegetation. Giannaros Prognose für die kommenden Tage: "Das Schlimmste liegt noch vor uns." Neben Rhodos und Athen sind auch die beliebten Urlaubsregionen Lagonissi, Anavyssos und Saronida von Waldbränden betroffen.

Weniger dramatisch aber auch nicht weniger schlimm sind die Waldbrände in Kroatien. Berichten des Nachrichtenportals "Reisereporter" zufolge sind die Feuerwehrleute rund um Šibenik in Dalmatien im Dauereinsatz. Am heftigsten wütet der Waldbrand in der Nähe von Grebaštica südlich von Šibenik. Gelöscht sind die Flammen noch nicht, sie seien aber unter Kontrolle, berichtet das kroatische Online-Portal "Dalmacija Danas" Medienberichten zufolge sind trotzdem mehrere Häuser in den betroffenen Regionen evakuiert worden.

Videografik: So werden Waldbrände bekämpft Videografik: So werden Waldbrände bekämpft Video: Katastrophe, Unglück

Waldbrände in Italien: Sizilien massiv von Hitze und Feuer betroffen – wo es gefährlich ist

Stark von der aktuellen Hitzewelle betroffen ist auch Italien. Das Gesundheitsministerium hat am Mittwoch für 23 größere Städte die höchste Alarmstufe für Hitze ausgerufen. Besonders hohe Temperaturen herrschen in den südlichen Regionen Apulien, Basilikata und Kalabrien sowie auf den zwei größeren Mittelmeerinseln Sardinien und Sizilien. Berichten des italienische Nachrichtenportal "Newsicilia" zufolge ist die die Halbinsel Sizilien aktuell am stärksten mit Waldbränden konfrontiert.

Ein am Montag ausgebrochenes Feuer zerstörte einen großen Teil des Naturschutzgebietes Monte Bonifato in der Provinz Trapani. Laut Medienberichten sind die Flammen mittlerweile aber fast vollständig unter Kontrolle. Anders in mehreren Regionen rund um Palermo. Hier toben nach Informationen von "Newsicilia" weiter zahlreiche Waldbrände. Bei geplanten Urlauben auf Sizilien sollten sich Reisende daher vorab gut informieren. Der Rauch kann etwa auch den Flugbetrieb von und auf die Insel einschränken.

Ein Mann beobachtet vom Dach eines Hauses aus den Waldbrand. Wegen eines Waldbrands auf der zu Spanien gehörenden Kanareninsel La Palma sind mindestens 500 Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht worden. Foto: Europa Press/EUROPA PRESS/dpa

Waldbrand auf spanischer Urlaubsinsel: Tausende Menschen evakuiert – der aktuelle Stand

Heiß und entsprechend gefährlich ist es auch auf beliebten Urlaubsinseln in Spanien. In acht Gemeinden und Ortschaften auf Mallorca war es am 18. Juli so heiß wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen, wie der nationale Wetterdienst Aemet mitteilte. Der höchste Wert wurde von Aemet aus Sa Pobla rund 40 Kilometer nordöstlich der Insel-Hauptstadt Palma gemeldet: 43,9 Grad. Auf der kanarischen Insel La Palma wütet seit Samstag zudem ein Waldbrand. Über 4000 Menschen mussten am Wochenende in Sicherheit gebracht werden.

Nach Informationen des Nachrichtenportals "La Palma 24" ist der Brand jedoch unter Kontrolle – vollständig gelöscht sind die Flammen aber noch nicht. In den kommenden Wochen könnten weiter hohe Temperaturen zudem erneut Waldbrände begünstigen. Urlauber sollten daher besonders vorsichtig sein und sich vor der Abreise über die Gegebenheiten vor Ort informieren. Im Urlaub gilt: Gerade in trockenen Regionen sollte offenes Feuer vermieden werden. Auch müssen unter Umständen Brandschutzauflagen vor Ort zu beachtet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama