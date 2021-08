Berlin. Griechenland, die Türkei, Italien und Russland werden derzeit von verheerenden Waldbränden heimgesucht. Alle Infos in unserem Newsblog.

Der Sommer 2021 ist eine Jahreszeit der Extreme. Nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland wird nun Südeuropa von verheerenden Feuern heimgesucht - Russland kämpft sogar mit Waldbränden und Hochwasser. In der Türkei und in Griechenland kämpfen nationale und internationale Rettungskräfte und Freiwillige seit fast zwei Wochen gegen die Flammen.

In Griechenland konnten die Brände in der Nähe von Athen zwar unter Kontrolle gebracht werden, auf der Insel Euböa und der Halbinsel Peloponnes ist die Lage aber noch immer dramatisch. In der Türkei ist die südwesttürkische Provinz Mugla derzeit besonders betroffen, Wind behindert dort die Löscharbeiten. In anderen Regionen entspannte sich die Lage nach starken Regenfällen.

Auch in Italien spitzt sich die Lage zunehmend zu. Dort wüten Feuer auf den großen Ferieninseln Sizilien und Sardinien sowie die südlichen Regionen des Festlandes wie Kalabrien und Apulien. Die italienische Zivilschutzbehörde rechnet in den kommenden Tagen mit einer erneuten Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 45 Grad Celsius.

Sonntag, 8. August: Medien: Löschflugzeug in Griechenland notgelandet

18.31 Uhr: Ein kleines griechisches Löschflugzeug vom Typ PZL ist am Sonntagabend wegen eines Motorschadens auf der Insel Zakynthos notgelandet. Der Pilot sei wohlauf, berichtete das griechische Staatsfernsehen (ERT) unter Berufung auf die Zivildienstzentrale in Athen. Er war bei den Löscharbeiten eines Feuers im Einsatz, das auf der Insel im Ionischen Meer ausgebrochen war.

Die Löschflugzeuge sind in Griechenland seit mittlerweile mehr als sechs Tagen im Einsatz - solange es Tageslicht gibt. Nachts versuchen Techniker, die Maschinen wieder einsatzbereit zu machen, wie es in dem Bericht weiter hieß. Unterdessen seien die Brände auf der Insel Euböa noch nicht unter Kontrolle. Die Feuer tobten am Sonntagabend auch auf der Halbinsel Peloponnes und in Dutzenden anderen Regionen Griechenlands.

Italiens Zivilschutzbehörde warnt vor Hitzewelle und weiteren Bränden

17.25 Uhr: In Italien drohen mit der bevorstehenden Hitzewelle weitere Brände. "Die Temperaturen, die uns in den kommenden Tagen erwarten, erfordern höchste Aufmerksamkeit", mahnte der Chef der Zivilschutzbehörde, Fabrizio Curcio, am Sonntag in Rom. Es sei deshalb wichtig, jegliches Verhalten zu vermeiden, das Brände verursache, und Feuer rechtzeitig zu melden, selbst wenn sie klein seien. Die vergangenen Tage im Kampf gegen die Brände bezeichnete Curcio als "herausfordernd" und "dramatisch".

Besonders heiß dürfte es am Dienstag und Mittwoch werden. Die Zivilschutzbehörde rechnete mit Werten bis zu 45 Grad Celsius auf den großen Ferieninseln Sizilien und Sardinien. Besonders von den Feuern betroffen sind zudem die südlichen Regionen des Festlandes wie Kalabrien und Apulien.

Im Norden Siziliens waren am Sonntag Löschflugzeuge wegen Bränden im Madonie-Naturpark im Einsatz, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Demnach seien dort neue Feuer im Bereich um die Stadt San Mauro Castelverde in der Provinz um Palermo registriert worden. Auch in anderen Teilen der Provinz waren Feuerwehrleute Ansa zufolge gegen Brände im Einsatz und wurden aus der Luft unterstützt. Nahe der Adriaküste waren die Einsatzkräfte seit Samstag dabei, einen Brand in der Stadt Cesane - etwa 35 Kilometer nordwestlich vom Ferienort Rimini - zu löschen.

Brände und Hochwasser in Russland - Ausnahmezustand an Atomzentrum

16.43 Uhr: Wegen der massiven Waldbrände in Russland haben die Behörden nun auch in der Stadt Sarow mit dem nationalen atomaren Forschungszentrum den Ausnahmezustand verhängt. Der Schritt sei notwendig, weil sich das Feuer im Gebiet von Nischni Nowgorod ausbreite und so zusätzliche Kräfte zur Löschung der Brände mobilisiert werden können, teilte die Verwaltung der abgeschirmten Stadt mit. Dort liegt Russlands Kernforschungszentrum. Auch in vielen anderen Regionen waren Ortschaften durch die Feuer bedroht.

Besonders stark betroffen war die sibirische Region Jakutien (Republik Sacha) im Nordosten Russlands. Dort brannten Dutzende Häuser ab. Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Nach Behördenangaben standen am Sonntag landesweit rund 3,5 Millionen Hektar in Flammen - das entspricht der Fläche Baden-Württembergs. Der Experte Grigori Kuksin von der Umweltorganisation Greenpeace sprach im Radiosender Echo Moskwy von den schlimmsten Waldbränden in der Geschichte der russischen Wetterbeobachtung.

In der an China grenzenden Region um den großen Fluss Amur hingegen kämpften die Behörden mit Hochwasser nach massiven Regenfällen. Unter anderem mehr als 80 Kilometer Straße und 6 Brücken seien überflutet, 24 Ortschaften seien von der Außenwelt abgeschnitten, sagte der Verkehrsminister des Amur-Gebiets, Alexander Selenin, in Blagoweschteschensk. Im Kreis Swobodnenski sei der Ausnahmezustand verhängt worden, teilte die Gebietsverwaltung mit.

(fmg/dpa/afp)

