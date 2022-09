Waldbrand am Möhnesee: 250 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen (Symbolbild).

Waldbrand Waldbrand am Möhnesee: 250 Einsatzkräfte löschen Feuer

Essen/Soest. Ein heftiger Waldbrand am Möhnesee hat am Dienstagabend rund 250 Einsatzkräfte aus der gesamten Region vor eine große Herausforderung gestellt.

Hohe Rauchschwaden haben Anwohnerinnen und Anwohner der Gemeinde Möhnesee am Dienstagabend aufgeschreckt. In der Nähe des Möhnesee-Turms brannte der Wald. Eine Fläche von ca. 1000 Quadratmetern stand in . Die konnte die Rauchsäule schon während der Anfahrt zum Brand über dem Arnsberger Wald sehen.

Bei Beginn der Löscharbeiten hatte sich das Feuer bereits in den Gipfeln ausgebreitet und war an den Baumstämmen viele Meter hochgewandert. Die örtliche Feuerwehr holte sich Hilfe aus der Umgebung. Kräfte der Feuerwehren aus Anröchte, Ense, Lippetal, Soest, Warstein und Rüthen hatten die Löscharbeiten unterstützt. Mit dabei waren auch das Rote Kreuz, THW und des Kreises Soest.

Brand war kurz nach Mitternacht gelöscht

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. Gegen 23 Uhr war das Feuer aber unter Kontrolle. Kurz nach Mitternacht galt der Brand als gelöscht und die Einsatzkräfte konnten zusammenpacken. Laut Feuerwehr waren knapp 250 Einsatzkräfte an der Bekämpfung beteiligt.

Um Glutnester schnell zu erkennen und neue Brände zu verhindern, blieben Einsatzkräfte zur Überwachung an der Brandstelle und wässerten gleichzeitig den Waldboden. Zwei Einsatzkräfte mussten wegen Erschöpfung behandelt werden. (red.)

