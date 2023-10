München. Walter Sittler hält feste Geschlechterrollen für überholt. Ein Gespräch über Freiheitslust, seine Eltern und die Neugier aufs Altern.

Nach „Der Kommissar und das Meer“ hat Produzent und Schauspieler Walter Sittler mit „Der Kommissar und der See“ eine neue Erfolgsreihe. In der aktuellen Folge „Narrenfreiheit“ (am 3. Oktober um 20.15 Uhr im ZDF) wird der 70-Jährige mit Fragen zum Verhältnis der Geschlechter konfrontiert, die derzeit auch die Gesellschaft bewegen. Antworten hat er selbst schon in jungen Jahren in seiner eigenen Großfamilie gefunden.