Eigentlich sind es gute Nachricht kurz vor den Sommerferien: Die Qualität der Badegewässer in Deutschland und Europa ist weiter außerordentlich gut. Das geht aus dem neuen Badegewässer-Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA hervor: Demnach haben in Deutschland 92,5 Prozent der Badestellen an Nord- und Ostsee, an Binnenseen und Flüssen eine „exzellente“ Wasserqualität, europaweit liegt der Anteil bei 85 Prozent.

Aber es gibt leider auch Ausreißer. An 294 der rund 22.000 Badestellen in der EU ist das Wasser so schlecht, dass Gesundheitsgefahren drohen. Viele dieser Plätze liegen ausgerechnet in Top-Urlaubsländern. Wo muss man aufpassen?

Badegewässer in Deutschland – nur 8 von 2291 sind mangelhaft

Von 2291 untersuchten Badestellen in Deutschland wurden 8 als mangelhaft eingestuft, zwei mehr als im Jahr zuvor: Es handelt sich um

das Nordseebad Wremen bei Bremerhaven

den Weserstrand Sandstedt bei Bremen

die Elbe-Badestelle Brokdorf

die Naturbadestelle Lübben im Spreewald

den Klostersee Triefenstein in Nordbayern

den Badesee Goldscheuer an der deutsch-französischen Grenze bei Kehl

sowie zwei Stellen des Süßen Sees bei Sangerhausen (Sachsen-Anhalt).

Deutschland liegt im europäischen Ranking damit auf Platz sechs.

Baden in Italien – ein Drittel aller mangelhaften Badestellen in der EU

Ein Drittel aller als mangelhaft bewerteten Badestellen in der EU liegen in Italien, insgesamt 97. Dazu zählen etwa an der Adria südlich von Ancona die Strände Nord Foce Musone, Sud Foce Fiume Potenza, Foce Chienti, Sud Foce Tenna oder südlich von Pescara Foce Fosso San Lorenzo, Foce Foro Nord und Süd, Foce Arielli, Fosso Cintioni, Foce Feltrino.

Im Raum Neapel sind die Strände Pietrarsa, Nord Foce Sarno, Ex Cartiera, Villa Communale, Spiaggia Marmorada, Marina di Cetara, Marina di Vietri Secondo Tratto, Est Fiume Irno, Magazzeno und La Picciola im Report als Badestellen mit mangelhafter Wasserqualität ausgewiesen. Auf Sizilien sind unter anderem sechs Badestellen bei Palermo (etwa Fiume Eleuterio und Spiaggia Sarello Est) und vier bei Catania (darunter San Giovanni Li Cuti) als schlecht eingestuft.

Baden in Frankreich – auch an der Cote d´Azur gibt es Mängel

Frankreich hat ein Wasserproblem, der Anteil der „exzellenten“ Badeplätze liegt mit 79,5 vergleichsweise niedrig. Und: Von den knapp 300 mangelhaften Badestellen in der Europäischen Union befinden sich 72 in dem Land.

Die meisten davon liegen im Inland, doch auch beliebte Urlaubsgegenden sind betroffen: An der Cote d´Azur etwa gilt das Baden dieses Jahr an fünf Plätzen als bedenklich: An den Stränden Les Ondes (Antibes), Landsberg und Cousteau westlich von Nizza, Passable (Cap Ferrat) und Grand Roucas (östlich von Marseille). An der französischen Atlantikküste weisen zum Beispiel bei Rochefort der Plage Nord, bei Royan der Plage les Yuccas und der Plage de l´Arneche eine mangelhafte Wasserqualität aus, bei Brest Mazou, Illien, Bourg und Chateau.

Badegewässer in Spanien – Schlechtes Wasser fast nur im Inland

38 Badestellen in Spanien listet der Report mit mangelhafter Qualität auf. Aber die finden sich fast ausschließlich im Inland. An den Küsten des Festlands und der Balearen sind nur der Playa del Forum bei Barcelona und der Playa del Rec del Moli bei Escala betroffen.

Baden in den Niederlanden – nur ein Gewässer an der Nordseeküste mangelhaft

Immerhin 24 mangelhafte Badestellen weist der Report für die Niederlande aus. Aber davon liegt nur eine an der Nordseeküste, in Katwijk am Boulevard Süd (bei Den Haag). An der belgischen Nordseeküste findet sich gar kein Strand mit bedenklichen Werten.

Badegewässer in Skandinavien – Probleme an den Küsten des Öresunds

Die Probleme in Skandinavien konzentrieren sich auf die Küsten des Öresunds zwischen Dänemark und Schweden. Auf dänischer Seite sind die Strände Christiansgarve und Smidstrup als mangelhaft eingestuft, auf schwedischer Seite Vikingstrand, Fria Bad und Raa Vallar.

Badegewässer in Zypern am saubersten

Die Top-Länder: Am saubersten sind die Badegewässer in Zypern, wo 99,1 Prozent der untersuchten Plätze als ausgezeichnet eingestuft wurden und keiner einziger als mangelhaft. Gefolgt von Österreich, Malta, Griechenland und Kroatien, die ebenfalls keine mangelhafte Badestellen aufweisen.

Auf Platz sechs folgt Deutschland. Schlusslicht ist Polen, weil hier für viele Badestellen keine Daten vorliegen; an der polnischen Ostseeküste findet sich kein Badeort mit einer mangelhaften Bewertung. Relativ schlechte Werte haben die Slowakei, Estland und Bulgarien; an der bulgarischen und rumänischen Schwarzmeerküste haben aber so gut wie alle untersuchten Badestellen exzellente oder gute Werte, kein Platz wurde als mangelhaft einstuft. Insgesamt wurden europaweit auch nur 1,3 Prozent der Badestellen eine „schlechte Qualität“ bescheinigt, was bedeutet, dass sie in dieser Saison mindestens mit Gefahrenhinweisen gekennzeichnet werden, in schweren Fällen wird auch ein Badeverbot verhängt.

EU lobt die Arbeit vieler Jahre

Der Anteil der Plätze mit „exzellenter“ Wasserqualität liegt EU-weit bei 85 Prozent. Generell ist die Qualität an den Küsten dem Bericht zufolge besser als an den Binnengewässern. Die Selbstreinigungskraft des Meeres sei größer als im Landesinnern, erläuterte die Umweltagentur. Untersucht wurde das Wasser auf die Krankheitserreger E.coli und Enterokokken. Die Hauptursache für solche Verschmutzungen sind eingeleitete Abwässer und Verschmutzungen aus der Landwirtschaft. Die EU-Bürger könnten sich auf gute Qualitätsstandards verlassen, sagte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius. Er sprach von einer der „gemeinsamen Errungenschaften Europas“. Die sauberen Badegewässer seien das Ergebnis harter Arbeit vieler Menschen über viele Jahre.

Baden in Corona-Zeiten? Das sagen Experten

Aber ist während der Corona-Pandemie Baden überhaupt angeraten? Die zuständigen Behörden sehen keinen Anlass zur Besorgnis, solange die allgemeinen Vorsichtsregeln zu Abstand und Hygiene eingehalten werden.

Das Umweltbundesamt erklärt, es gebe keine Hinweise, dass das Coronavirus über den Wasserweg übertragen werde – auch nicht über das Abwasser. Nur in wenigen Fällen sei das Coronavirus überhaupt in Krankenhausabwässern nachgewiesen worden, es könne auch nicht längere Zeit in dieser Umgebung überleben. Fazit der Behörde: „Nach aktuellem Kenntnisstand sind unter Berücksichtigung der üblichen Managementmaßnahmen in Badegewässern keine relevanten Konzentrationen an SARS-CoV-2 zu erwarten, die zu einer Infektion führen können.“

Aber: Weil eine Atemschutzmaske beim Baden kaum praktikabel sei, komme es umso mehr auf die Einhaltung der Sicherheitsabstände sowohl im Wasser als auch an Land an, um Infektionen zu vermeiden, mahnte das Umweltbundesamt. Ohnehin gilt, dass jeder, der an einem akuten Infekt der Atemwege oder an einer Durchfallerkrankung leidet, nicht baden sollte, um andere Badende nicht zu gefährden – unabhängig von Corona. Und: Die EU-Kommission empfahl bei der Vorlage des Bade-Reports, sich vor dem Sprung ins Wasser bei den lokalen Behörden über aktuelle Corona-Sicherheitsmaßnahmen zu informieren.

