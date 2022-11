Wegen Fußball-WM: Comedian schreddert offenbar 10.000 Pfund

Essen. Der Comedian Joe Lycett forderte von Ex-Fußballer David Beckham, seinen Werbe-Deal mit Katar zu beenden. Andernfalls würde er Geld vernichten.

Wortlos trat der britische Comedian Joe Lycett am Sonntagmittag in einer regenbogenfarbenen Jacke vor die Kamera, warf zwei Bündel Geldscheine in einen Schredder und verneigte sich wortlos. Sofern es sich wirklich um echtes Geld handelte, hat der 34-Jährige seine Drohung wahr gemacht: Wenn Ex-Fußballer David Beckham nicht von seinem Botschafter-Vertrag für Katar zurücktritt, vernichte er 10.000 britische Pfund seines Privatvermögens.

Die Aktion begann am vergangenen Sonntag. Mit den Worten „dies ist eine Nachricht an David Beckham“ hatte sich der Comedian und Moderator auf seinen Social-Media-Kanälen an den 115-fachen Nationalspieler gewandt. Er habe Beckham immer für eine „Schwulen-Ikone“ gehalten, da dieser als erster Spieler der Premier League Fotoshootings mit homosexuellen Magazinen gemacht und offen über seine schwulen Fans gesprochen habe. Lycett selbst lebt offen bisexuell.

Beckham reagiert nicht – Britischer Comedian schreddert Geldscheine

Umso enttäuschter zeigte sich der 34-Jährige darüber, dass Beckham inzwischen als Botschafter für das WM-Gastgeberland Katar aktiv ist. Laut katarischem Recht sind "homosexuelle Handlungen" verboten – einer der vielen Punkte, die Menschenrechtsorganisationen an der WM-Vergabe kritisieren.

In einem Werbevideo auf dem Youtube-Kanal „Visit Qatar“ schwärmte der 47-Jährige für den Wüstenstaat: „Katar ist ein unglaublicher Ort, um ein paar Tage dort zu verbringen.“ Beckham erhält für sein Engagement Berichten zufolge um die 150 Millionen Pfund.

Sollte Beckham seine Geschäftsbeziehungen mit dem Emirat beenden, werde Lycett 10.000 Pfund an LGBTQ-Organisationen spenden. Falls nicht wolle der Comedian das Geld schreddern – „mitsamt deinem Status als schwule Ikone“.

Meinungen gehen auseinander

Da eine Antwort Beckhams offenbar ausblieb, veröffentlichte Lycett am Sonntagmittag auf der Website benderslikebeckham.com das entsprechende Video. Die Reaktionen in den sozialen Medien fallen unterschiedlich aus. Einige User danken Lycett für die Aktion: „Das ist Kunst.“ Außerdem habe er so mit dem Geld mehr Aufmerksamkeit bekommen, als wenn er „eine Plakatwand gemietet hätte“.

Andere Stimmen werfen ihm vor, er habe die Aktion nur zur Selbstinszenierung gestartet. Wieder andere loben zwar die Motivation, kritisieren aber die Zerstörung der Geldscheine. Lycett hätte das Geld lieber spenden sollen.

