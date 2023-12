König Charles III. hält am 25. Dezember seine zweite Weihnachtsansprache.

Berlin. Zum zweiten Mal hält König Charles eine Weihnachtsrede an das britische Volk. Doch diesmal dürfte er mit seiner Rede viele überraschen.

Für die Briten gehört sie zum Fest wie der Weihnachtsbaum und das Festessen zum ersten Weihnachtstag: Am 25. Dezember um 15 Uhr englischer Zeit hält der Monarch des britischen Königshauses die traditionelle Weihnachtsansprache. Seit dem vergangenen Jahr hat König Charles III. die Rolle des Festredners übernommen. Für die traditionelle Ansprache hat der König in diesem Jahr jedoch einen neuen Weg gewählt: Berichten zufolge soll König Charles III. seine Rede selbst verfasst haben – ohne die Hilfe von Beratern.

Britische Tradition: Weihnachtsansprache der Royals

Seit der ersten Weihnachtsansprache von George V. im Jahr 1932 ist die weihnachtliche Rede für viele Menschen auf der ganzen Welt zu einem festen Bestandteil der Weihnachtsfeiertage geworden. Auch Queen Elizabeth II. hielt vor ihrem Tod jedes Jahr eine Weihnachtsansprache. Die erste hielt sie 1952, als sie ihre Krönung für das folgende Jahr ankündigte. Seit ihrem Tod hält König Charles III. die Weihnachtsansprache.

König Charles III. schreibt seine Weihnachtsansprache selbst

Bei seiner ersten Weihnachtsansprache im Jahr 2022 hat König Charles III. den Inhalt der Rede maßgeblich mitbestimmt. Der Journalist Ephraim Hardcastle berichtete gegenüber der britischen Zeitung „Daily Mirror“, dass die Berater des Königs nur kleine Änderungen an der Weihnachtsbotschaft vornehmen durften.

In diesem Jahr soll König Charles III. nach Informationen von Hardcastle noch einen Schritt weiter gegangen sein. Der Journalist geht davon aus, dass der König seine Weihnachtsansprache im Alleingang verfasst hat. Damit folgt der König seinem über die Jahre entwickelten Instinkt, aus dem Stegreif zu sprechen.

Bereits 2012, als Charles noch Prinz von Wales war, beschloss er anlässlich des Diamantenen Thronjubiläums, seine ihm missfallende Rede in der Royal Box komplett umzuschreiben. Seitdem ist König Charles III. immer mehr zu einem freien Redner geworden. Auch Hardcastle erklärt gegenüber „Daily Mail“: „Der König hat gelernt, dass er am besten spricht, wenn er es so spontan wie möglich tut“.

Erste Weihnachtsansprache als König

Die erste Weihnachtsansprache von König Charles III. war eine Hommage an seine verstorbene Mutter und ihren langjährigen Dienst für die Krone. Als Ort für die Weihnachtsrede wählte er die Kirche auf dem Gelände von Schloss Windsor, wo seine Eltern, Königin Elizabeth und Prinz Philip, beigesetzt sind. Die zweite Weihnachtsansprache wird am 25. Dezember um 15 Uhr ausgestrahlt.

