Weihnachtsmärkte nach Drohung geräumt: 16-Jähriger angeklagt

Archivbild. Die Weihnachtsmärkte in der Düsseldorfer Innenstadt waren am 5. Dezember 2022 plötzlich von der Polizei geräumt worden. Grund waren Anschlagsdrohungen - nicht nur dort.

Düsseldorf. Ein unbekannter Anrufer hatte am 5. Dezember 2022 mit Anschlägen in Düsseldorf gedroht. Tage später meldete die Polizei einen Ermittlungserfolg.

Wegen mehrerer telefonischer Anschlagsdrohungen muss sich ein 16-Jähriger aus Niedersachsen ab November vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Osnabrück verantworten. Das Gericht teilte am Mittwoch mit, dass es die Anklage zulasse und das Hauptverfahren eröffne. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle wirft dem Jugendlichen vor, sich wiederholt per Notruf bei der Polizei gemeldet und teils schwerwiegende Anschläge und Verbrechen angekündigt zu haben.

Unter anderem ging es um die Explosion einer angeblich am Flughafen von Frankfurt am Main versteckten Bombe, einen angeblichen Amoklauf an einer Schule in Münster oder angebliche Bombenanschläge in Heidelberg und Köln. Die Drohungen, die bei verschiedenen Polizeidienststellen im gesamten Bundesgebiet eingingen, wurden laut Anklage jeweils ernst genommen und lösten „umfangreiche polizeiliche Einsätze“ aus.

Düsseldorfer Weihnachtsmärkte geräumt: Anrufer drohte mit Lastwagen-Attentat

So soll der Jugendliche etwa auch einen Lastwagenattentat auf Weihnachtsmärkte in Düsseldorf angekündigt haben, woraufhin am 5. Dezember 2022 alle Weihnachtsmärkte in der Düsseldorfer Innenstadt geräumt wurden.

Anfang Januar diesen Jahres hatte die Polizei dann mitgeteilt, der mutmaßliche Verursacher sei ermittelt worden. Durch akribische Polizeiarbeit sei es gelungen, ihn zu entdecken. Einen Tag vor Silvester habe es zudem eine Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen gegeben. Dabei kamen auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz.

Angeklagt ist der 16-Jährige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, des Vortäuschens von Straftaten und des Missbrauchs von Notrufen. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

