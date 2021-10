Die Whirlpool-Galaxie in einer Aufnahme, die optisches Licht und Röntgenlicht kombiniert. Einen vergleichbaren Planeten hat man in der Milchstraße noch nicht gesehen.

Berlin. In der Forscherwelt wäre es eine Sensation: Ein Nasa-Weltraumteleskop soll den ersten Exoplaneten außerhalb der Milchstraße entdeckt haben.

Es ist eine Entdeckung, der US-Forscher in Hochstimmung versetzt: Laut Medienberichten sind sie auf ein Objekt gestoßen, das mehr als tausendmal weiter von der Erde entfernt ist als alle bisher bekannten Planeten. Bislang wurden nur Exoplaneten gefunden, die maximal Tausende Lichtjahre entfernt sind. Nun wurde eventuell einer in 28 Millionen Lichtjahren Distanz entdeckt.

Mit einem Weltraumteleskop der US-Raumfahrtbehörde Nasa wurde möglicherweise die Spur des ersten extragalaktischen Exoplaneten gefunden. Das macht nun ein Team um Rosanne Di Stefano vom Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics bekannt. Alle bekannten Exoplaneten befinden laut Forscher in der Milchstraße. Ihren Exoplaneten hat die Gruppe dagegen in der Whirlpool-Galaxie gefunden.

Objekt dreht seine Bahnen nicht in der Milchstraße

Das Besondere also: Das Objekt dreht seine Bahnen nicht, wie alle bekannten Planeten, um einen Stern in der Milchstraße, sondern um einen in der Spiralgalaxie Messier 51 – 28 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. So schreibt es das Forscherteam in seinem Bericht. Das wäre mehr als tausendmal weiter von der Erde entfernt als die bisherigen Rekordhalter, die nach Angaben des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums in 22.000 Lichtjahren Entfernung ihre Bahnen ziehen. Lesen Sie auch: Leben könnte auf mehr Planeten möglich sein als gedacht

Entdeckt wurde das so weit entfernte Objekt den Wissenschaftlern zufolge, weil es sich in einem Röntgendoppelsternsystem befindet: Diese seien zwar millionenfach heller als die Sonne, aber die Quelle der Strahlung sei beschränkt auf einen vergleichsweise kleinen Raum. Durch die Passage eines Planeten könne die intensive Röntgenstrahlung für einen Beobachter auf der Erde also komplett blockiert werden.

Lange Zeit waren nur die Planeten unseres Sonnensystems bekannt

Laut Experten waren bis in die 1990er-Jahre die einzigen bekannten Planeten die unseres Sonnensystems. Astronomen aber wiesen immer wieder auf die Möglichkeit hin, dass auch andere Sterne Planetensysteme haben. Einen Beweis blieben sie schuldig. Auch interessant: Raumfahrt: So wollen deutsche Firmen Elon Musk Paroli bieten

Erst Mitte der 1990er-Jahre kam mit der Entdeckung von 51 Pegasi b eine echte Flut von Exoplaneten über die Wissenschaft. In nur einem Vierteljahrhundert wurden 4.284 Planeten gefunden, die die Sterne der Milchstraße umkreisen.

