Michael Wendler erscheint nicht vor Gericht in Dinslaken

Dinslaken. Seit dem Morgen läuft am Amtsgericht Dinslaken die Verhandlung über einen Einspruch von Michael Wendler. Der Sänger ist aber nicht erschienen.

Der Schlagersänger Michael Wendler ist am Dienstagmorgen nicht vor dem Amtsgericht in Dinslaken erschienen – obwohl das Gericht zuvor sein persönliches Erscheinen angeordnet hatte. Die Verhandlung begann um 9 Uhr damit, dass der Anwalt des Musikers einen Antrag stellte, damit sein Mandant von der Anwesenheitspflicht entbunden wird. Darüber muss das Gericht nun entscheiden. Der gebürtige Dinslakener wohnt mittlerweile in Florida. Bei dem Fall geht es um einen Einspruch von Michael Wendler gegen einen Strafbefehl – die Verhandlung musste bereits mehrfach verschoben werden.

Die Verhandlung in Dinslaken wird von großem Medieninteresse begleitet. Fans des Schlagersängers waren am Dienstagmorgen allerdings nicht vor Ort. Viel Platz gibt es im Saal des Dinslakener Amtsgerichtes nicht – der Zuschauerraum verfügt nach Auskunft des Sprechers der Staatsanwaltschaft über fünf Sitzplätze. Zwei davon sind für Medienvertreter reserviert.

Wendler erscheint nicht vor Gericht: Es gibt mehrere Möglichkeiten

Wie geht es nach dem Antrag des Anwaltes nun weiter? Wenn das Gericht dem Antrag stattgibt, dann kann die Verhandlung ohne Michael Wendlers Anwesenheit stattfinden und über den Einspruch gegen den Strafbefehl verhandeln. Das Gericht könnte auch den Einspruch verwerfen. Somit wäre der Strafbefehl rechtskräftig. Außerdem könnte die Verhandlung nochmals verschoben werden.

Eher unwahrscheinlich: Es könnte aber auch ein Haftbefehl erlassen werden. Der sich aber von den üblichen Haftbefehlen unterscheide, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der so genannte Sitzungshaftbefehl diene nur dazu, dass jemand vor Gericht erscheint. Sobald er vorgeführt werde, erlischt der Haftbefehl automatisch.

Gericht: Das wird Michael Wendler vorgeworfen

Dem Sänger wird Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen vorgeworfen. Rechte an musikalischen Werken lagen bei der Plattenfirma seiner damaligen Ehefrau. Als sich abzeichnete, dass diese Firma, CNI Records, in die Insolvenz gehen würde, sollen Markenrechte und Rechte an Musikstücken auf Michael Wendler übertragen worden sein. Damit wollte man verhindern, dass Einnahmen, die sich aus den Rechten an den musikalischen Werken ergaben, im Zuge des Insolvenzverfahrens an die Gläubiger gingen. Diese sollten stattdessen an den Schlagersänger gehen.

Seine Ex-Frau akzeptierte den Anfang 2019 verhängten Strafbefehl. Sie wurde für die Verhandlung als Zeugin geladen. Michael Wendler legte Einspruch ein, über den nun entschieden wird. Mal, weil der Sänger verhindert war, mal, weil die Ladung nicht zugestellt werden konnte.

Michael Wendler wanderte 2017 nach Florida aus

Michael Wendler, geborener Michael Skowronek und gelernter Speditionskaufmann aus Dinslaken, gelangte als Schlagersänger („Sie liebt den DJ“) zu einer gewissen Prominenz und hielt diese über Jahre auch durch Auftritte in der Klatschpresse und Trash-TV-Sendungen wie dem RTL-Dschungelcamp aufrecht. 2017 wanderte er, begleitet vom TV-Team von „Goodbye Deutschland“ (Vox), mit Frau Claudia Norberg und Tochter Adeline in die USA aus. Es folgten die Trennung des Ehepaars, eine neue Beziehung mit der deutlich jüngeren Laura Müller, später die Hochzeit.

2020 saß Wendler zunächst in der Jury der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, überwarf sich aber mit dem Sender und wurde schließlich aus bereits aufgezeichneten Sendungen und den Liveshows geworfen, weil er via Instagram und Telegram krude, verschwörungstheoretische Botschaften gegen die Corona-Politik in Deutschland verbreitete. Seitdem ist es ruhiger geworden um den 49-Jährigen.

