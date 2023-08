Eigentlich ist längst Wespenzeit. Doch in diesem Sommer sind die Insekten weniger zu sehen — woran liegt das? Ein Experte klärt auf.

Wespen schwirren vor allem im August umher

Im Sommer 2023 sind die Insekten aber auf dem Rückzug

Dafür breiten sich andere Tiere rasant aus

Berlin. Des einen Freud, des anderen Leid: In diesem Sommer sind außergewöhnlich wenig Wespen in Deutschland unterwegs. Während im vergangen Jahr zu dieser Zeit ein Wespen-Boom herrschte, lassen die Insekten bislang noch auf sich warten.

Die Ursachen dafür sind laut Derk Ehlert, Wildtierexperte des Landes Berlin, die hohe Menge an Niederschlägen und die kühleren Temperaturen. "Das sind keine guten Bedingungen für Wespen", so Ehlert. Das Verhalten der Tiere sei ganz normal.

Wespen auf dem Rückzug – enorme Auswirkungen auf andere Insekten und Tierarten

Eine Wespe sitzt auf einem alten Apfel. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Entscheidend seien allerdings die kommenden Wochen. Ehlert rechnet damit, dass Ende August mehr Wespen unterwegs sein könnten. "Die Zeit der Wespen könnte erst noch kommen", sagt er. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass es grundsätzlich dieses Jahr im Sommer nicht so viele Wespen geben wird.

Eigenschaft Fakten über Wespen Klasse Insekten Lebensraum Wälder, Gärten, Wiesen, Siedlungsgebiete Ernährung Insekten, Nektar, süße Lebensmittel, Proteine Gefahr für Menschen Ja, bei Allergie oder mehrfachem Stich Nützlich, weil... ...Bestäuber; regulieren Insektenpopulationen Nestbau Unterschiedlich (Erdlöcher, Astlöcher, unter Dachüberhängen) Feinde Vögel, Spinnen, andere Insekten

Das habe enorme Auswirkung auch auf die Umwelt und andere Tierarten. "Wespen sind für uns sehr interessante Tiere, weil sie als guter Schädlingsbekämpfer dienen", sagt Ehlert. Sie ernähren sich zum Beispiel unter anderem von Fliegen, Spinnen, Raupen und Mücken. Die Konsequenz: Gibt es weniger Wespen, könnte es diesem Jahr deutlich mehr Mücken geben.

Regenmenge im Sommer 2023 normal für diese Jahreszeit

Auch auf die Pflanzen hat der geringere Wespenbestand Auswirkungen. "Allerdings ist der Wert der Bestäubung nicht ganz so hoch zu sehen", sagt Ehlert. Denn Wespen sammeln keine Pollen.

Wespen um Gläser: ein gewöhnlicher Anblick im Sommer. Foto: IMAGO / MiS

Auch für andere Tierarten hat das feucht-kühle Wetter Effekte. Zum Beispiel gebe es in diesem Jahr dadurch wieder mehr Schnecken und Regenwürmer, so Ehlert. Letztere dienten als Futter für Igel, die in den vergangenen Jahren wegen der Hitze und Trockenheit Probleme hatten, an Nahrung zu kommen.

Grundsätzlich gebe es wegen des feuchteren Sommers laut dem Wildtierexperten keinen Grund zur Sorge. Die Tiere seien froh, dass es in diesem Jahr mehr Niederschlag gebe. Auch wenn es vielen Menschen aufgrund der Hitzeperioden in den vergangenen Sommern vorkomme, als wenn es in diesem Jahr außergewöhnlich viel regne, sei die Menge laut Ehlert in diesem Sommer völlig normal für die Jahreszeit.

Derk Ehlert, Wildtierexperte der Berliner Umwelt-Senatsverwaltung. Foto: Carsten Koall/dpa/Archivbild







FAQ: Wespen in Deutschland 2023

Warum gibt es in diesem Jahr weniger Wespen als im vergangenen Jahr?

In diesem Jahr sind die kühleren Temperaturen und die hohe Menge an Niederschlägen die Hauptursachen für das verminderter Aufkommen von Wespen.

Was sagen Experten über die aktuelle Situation der Wespen?

Derk Ehlert, Wildtierexperte des Landes Berlin, betont, dass die aktuellen Bedingungen nicht ideal für Wespen sind. Allerdings rechnet er damit, dass Ende August möglicherweise mehr Wespen zu sehen sein könnten.

Haben Wespen eine Rolle im Ökosystem?

Ja, Wespen sind bedeutende Schädlingsbekämpfer. Sie ernähren sich von Fliegen, Spinnen, Raupen und Mücken. Wenn es weniger Wespen gibt, kann es zu einem Anstieg anderer Insektenpopulationen kommen.

Was sind die Auswirkungen eines geringen Wespenbestands auf die Umwelt?

Ein geringerer Wespenbestand kann zu einem Anstieg der Mückenpopulation führen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Umwelt und andere Tierarten.

Welche Rolle spielen Wespen bei der Bestäubung von Pflanzen?

Wespen sammeln keine Pollen und ihr Beitrag zur Bestäubung ist daher nicht sehr hoch.

