Berlin. Für das Wochenende sind starke Schneefälle und Minustemperaturen angesagt. Braut sich ein heftiger Schneesturm im Norden zusammen?

Schneesturm und Schneeverwehungen: Deutschland droht am Wochenende eine ungewöhnlich dramatische Wetterlage

Im Norden und in der Mitte Deutschlands könnten ein Schneesturm, Eisregen und klirrende Kälte für chaotische Zustände sorgen

Experten warnen vor drohenden Stromausfällen

Laut Deutscher Bahn kann es zu Verspätungen und Zugausfällen kommen

Auch "Blutschnee" könnte könnte in Deutschland fallen

Wie das Wetter in Deutschland in den nächsten Tagen wird, lesen Sie hier

Zum Wochenende drohen in Deutschland jede Menge Schnee, massive Schneeverwehungen, klirrende Kälte und Hochwasser. Es könnte zu Unwettern kommen, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hat. Dabei bestehen große Unterschiede zwischen Nord- und Süddeutschland.

Eine Luftmassengrenze genau über der Bundesrepublik trennt eisige Polarluft im Norden von milder Frühlingsluft im Süden. Dort, wo beide Kontrahenten aufeinanderprallen, fällt kräftiger Niederschlag.

Zwischen Nord- und Süddeutschland erwarten Experten ein Temperaturgefälle von rund 20 Grad. „So etwas kommt nicht alle Tage vor“, sagte DWD-Meteorologe Sebastian Altnau am Freitag in Offenbach.

Schneesturm erwartet: So kommt es zu dem Wetterphänomen

Das seltene Wetterphänomen hat seine Ursache zum einen in dem über Gibraltar liegenden Tiefdruckgebiet „Tristan“, das einen großen Schwall feucht-milder Luft in den Süden strömen lässt.

Vom Nordmeer bis ins östliche Mitteleuropa herrscht zum anderen hoher Luftdruck. Dadurch fließt extrem kalte Luft aus der Polarregion direkt in den Norden Deutschlands. Diese bringt dem Nordosten und Norden in der Nacht zum Dienstag Temperaturen bis minus 15 Grad, wie der DWD am Freitag vorhersagte.

Schneesturm und Eiseskälte - dramatische Wetterlage

„Die Auswirkungen dieser Wetterlage werden dramatisch sein“, sagte Franz Molé, Leiter der Vorhersage und Beratungszentrale des DWD, am Freitag. In betroffenen Gebieten sollten sich die Menschen darauf einstellen, dass der Strom ausfällt oder es wegen Glatteis unmöglich sein wird, das Haus zu verlassen. „Es schaukelt sich hoch ab Samstag in der zweiten Tageshälfte.“

Dem Norden drohen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee, dazu „enorme Schneeverwehungen“ durch Sturm. Besonders betroffen ist dem DWD zufolge ab Samstagabend die Region vom Emsland und dem Münsterland bis hin zum Harz.

Im Ruhrgebiet, dem Siegerland, in Mittelhessen und Oberfranken hingegen gibt es von Sonntagnachmittag bis Montag gefrierenden Regen, der eine mehrere Zentimeter dicke Eisschicht zur Folge haben könnte. Der DWD rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen durch unwetterartigen Eisregen und mit Schäden an der Natur durch Eisbruch.

Schneesturm erwartet: Potenzial des Katastrophenwinters 1978/79

Meteorologen sprechen schon von einem „denkwürdigen Ereignis mit Seltenheitswert“ - und ziehen Vergleiche zum Katastrophenwinter 1978/79.

Ein Spaziergänger geht am eingeschneiten Ostseestrand spazieren. Das für den Norden recht ungewöhnliche Weiß leuchtet im grauen Schmuddelwetter. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild

Damals brach bei einer Schneekatastrophe in Norddeutschland das Verkehrs-, Versorgungs- und Kommunikationsnetz zusammen.

Auch interessant: Murmeltier sagt Wetter in den USA vorher

Blutschnee könnte Teile Deutschlands rot färben

Wo die Luft aus der Sahara und Luft aus Skandinavien aufeinandertreffen, könnte es außerdem zu einem weiteren seltenen Wetterphänomen kommen: Blutschnee. Der rot gefärbte Schnee mit dem dramatischen Namen tritt dort auf, wo sich Winterluft mit Sandkörnern aus der Sahara mischt.

Die Farbgebung des Schnees kann dabei variieren. Von dunkelgrauem bis leuchtend rotem Schnee ist eigentlich alles möglich. Im Sommer tritt das Phänomen häufiger auf - vor allem dann, wenn es nach einer heißen Wetterphase kräftig gewittern. Dann färbt der Sahara-Sand den Regen rot, der sogenannte "Blutregen" fällt.

Wintereinbruch könnte für Verkehrschaos sorgen

Die DWD-Meteorologen rechnen mit überregionalen Auswirkungen der Wetterlage auf Straßen und Schienenwege. Die Autobahnmeistereien im Norden zeigen sich vorbereitet: Sie stünden allein in Schleswig-Holstein, Hamburg und im nördlichen Niedersachsen mit rund hundert Räum- und Streufahrzeugen und 250 Mitarbeitern rund um die Uhr bereit, um am Wochenende die etwa 750 Kilometer Autobahn in diesen Regionen schnee- und eisfrei zu halten, sagte eine Sprecherin der Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag.

Die Sprecherin appellierte an die Autofahrer, ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen anzupassen und Schneeräum- und Streufahrzeuge nicht zu überholen. Das Brandenburger Innenministerium empfahl den Menschen, möglichst zu Hause zu bleiben.

Die Deutsche Bahn informierte: „Es kann zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.“ Fahrgäste, die fürs Wochenende geplante Reisen wegen des angekündigten Wintereinbruchs in Norddeutschland verschieben wollten, könnten bereits gebuchte Fernverkehrstickets „bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren“.

Wegen des erwarteten heftigen Wintereinbruchs hat die Stadt Hamburg das Winternotprogramm für Obdachlose ausgeweitet. Die Unterkünfte sollen von Freitag an und bis zum Montag ganztägig geöffnet bleiben, wie die Sozialbehörde in Hamburg mitteilte. Bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich sei die Gefahr durch Frost und Erfrierungen groß.

Mehr zum Thema: Meteorologe - "Das Wetter ist ein chaotisches System"

In Berlin gefühlte Temperatur bis minus 15 Grad

Auch in Berlin und Brandenburg werden am Wochenende frostige Temperaturen erwartet. Es soll eine Schneedecke und Glätte geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte

Spätestens ab Samstag und am Sonntag soll es länger andauernde, teils kräftige Schneefälle geben, vor allem über Brandenburg, sagte DWD-Meteorologe Mathias Rudolph.

Er rechne mit einer Schneeschicht von 10 bis 20 Zentimetern - das sei jedoch nur eine Prognose.

Hinzu kämen Dauerfrost und teils kräftige Windböen (Windstärke: 6-7).

Am Sonntag könnten diese dann noch einmal stärker werden.

Die Temperaturen sinken am Samstag tagsüber auf bis zu minus zwei und am Sonntag auf bis zu minus fünf Grad.

„Durch den kalten Wind sind es gefühlt minus 15 Grad“, sagte Rudolph. In der Nacht könnten die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad fallen.

(amw/bml/te/dpa)