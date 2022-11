Wetter in NRW: Es wird kühler und es naht Schnee!

Symbolbild. Am Wochenende wird Schnee in NRW vorhergesagt. Auch im Ruhrgebiet kann es schneien, dort aber dürfte der Schnee dann kaum liegen bleiben, heißt es beim Deutschen Wetterdienst.

Essen. Kalte Luft aus Skandinavien führt zu einem Wetterwechsel in NRW. Am Donnerstag sind Gewitter möglich, der Freitag wird nass, dann naht Schnee.

Gewitter, Regen und stürmische Böen - das Wetter an diesem Donnerstag ist auf Herbst eingestellt. Doch der Winter naht: Am Wochenende wird mit Schnee in NRW gerechnet!

"Wir erwarten in der Nacht von Freitag auf Samstag Schnee, der sogar liegen bleiben könnte", sagt Bernd Hussing, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Essen (DWD). Das gelte zumindest für Ostwestfalen und das Sauerland, sagt Hussing. Dort sei dann auch mit Straßenglätte zu rechnen.

Wetter in NRW: Auch im Ruhrgebiet könnte es schneien

"In der Nacht zu Sonntag kann es dann auch im Ruhrgebiet schneien", meint Hussing. Dort aber seien Luft und Böden wohl noch zu warm, als dass der Schnee dort lange liegen bleiben würde: "Straßenglätte ist da unwahrscheinlich", meint Hussing. Wie weiß Wiesen und Wege werden, hänge davon ab, wie stark es schneie, sagt Hussing.

Grund für den kurzfristigen Wetterwechsel von "Frühling" auf "Winter" ist kalte Luft, die aus Skandinavien zu uns kommt, erklärt der Meteorologe. Am Donnerstag wird das Wetter indes noch von Tief-Ausläufern geprägt, die seit der Nacht von Mittwoch milde Luft vom Atlantik zu uns bringen und stürmische Böen bis Stärke 8, erklärt Hussing. Am Donnerstagmorgen habe der Wind bereits wieder nachgelassen, sagt Hussing. Doch am Nachmittag kann es Schauer und vereinzelt auch Gewitter in NRW geben. Dann erneut mit stürmischem Wind.

Neue Woche mit kühleren Temperaturen

Der Freitag bleibt nass in NRW: Der DWD sagt wechselnd starke Bewölkung voraus und "gebietsweise Schauer", vor allem im Osten des Landes. Die Temperaturen kühlen sich bereits merklich ab, weil eine Luftmassengrenze westwärts zieht. Am Samstag dann wird auch an Rhein und Ruhr mit einstelligen Temperaturen gerechnet; höchstens 7 Grad im Rheinland und im Sauerland gar Dauerfrost.

Doch der Wetterwechsel mit Schnee dürfte nur ein kurzes Zwischenspiel sein, meint der DWD-Meteorologe. In der kommenden Woche wird es regnerisch und ab Montag sei wieder mit steigenden Temperaturen zu rechnen, auch wenn sie vorerst nicht mehr als frühlingshaft empfunden werden dürften, sagt Hussing: Für die kommende Woche seien etwa im Rheinland und im Ruhrgebiet Tageshöchsttemperaturen zwischen 5 und 10 Grad erwarten: "Das fühlt sich dann schon nach Winter an", meint Hussing. Bezogen auf die Jahreszeit hingegen, seien auch diese Temperaturen aus Sicht von Meteorologen "mild".

(dae)

