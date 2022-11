November-Wetter in NRW: Zum Wochenstart bleibt es milde

Essen. Am Nachmittag und Abend kann es von der Eifel Richtung Sauerland regnen. Es wird mild bei Höchsttemperaturen zwischen 15 bis 18 Grad.

In Nordrhein-Westfalen wird es an diesem Dienstag im Tagesverlauf zunehmend ungemütlich. Der Vormittag beginne zunächst heiter bis wolkig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Mittags ziehen laut der Vorhersage von Westen her dichte Wolken auf. Am Nachmittag und Abend kann es von der Eifel Richtung Sauerland regnen. Es wird mild bei Höchsttemperaturen zwischen 15 bis 18 Grad. In der Nacht kann es noch gelegentlich regnen. Die Temperaturen fallen dabei auf 10 bis 13 Grad.

Am Mittwoch wird es wechselhaft bewölkt und regnerisch. Längere trockene Abschnitte seien jedoch möglich, so der DWD. Die Temperaturen erreichen maximal 14 bis 16 Grad. (dpa)

